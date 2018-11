Tim Cahill dá adeus à seleção da Austrália em amistoso e recebe homenagens

(Foto: Getty Images)









Ícone do futebol da Austrália desde que o país passou a figurar nas Copas do Mundo, Tim Cahill encerrou sua trajetória na equipe nesta terça-feira. O camisa 4 entrou em campo pela última vez pela seleção a oito minutos do fim de um amistoso contra o Líbano, em Sydney, e celebrou a vitória por 3 a 0 - Boyle (duas vezes) e Leckie marcaram os gols.





Embora o amistoso tenha sido badalado em torno de Cahill desde o começo, o jogador só foi a campo aos 37 minutos do segundo tempo, substituindo Mooy, e causou frisson no estádio. Emocionado, ele permaneceu na partida até o fim e presenciou a invasão de campo de um torcedor com uma camisa do Líbano, mas que buscou abraçá-lo.





Logo depois do apito final, um pequeno palco foi montado no centro do campo para uma breve cerimônia de despedida do meia, que vestiu a camisa da Austrália em 108 jogos, tendo 50 gols marcados. Os companheiros de seleção se organizaram em um corredor para exaltar o capitão da equipe.





Cahill fez um pronunciamento e arrancou lágrimas de um de seus quatro filhos, que estavam ao seu lado. Depois, foi até as arquibancadas para procurar sua mãe, em mais um momento da emocionante noite na Austrália.





De acordo com as redes sociais dos Socceroos, Cahill permaneceu dando atenção aos fãs presentes nas arquibancadas por mais de duas horas, posando para fotos e dando autógrafos.





