Tite cita 600 passes e domínio em vitória sobre o Uruguai: "Ideia é encontrar ponto de equilíbrio

A vitória foi magra, em pênalti contestado pelo adversário - Danilo tocou com a mão na bola antes de Neymar marcar no 1 a 0 sobre o Uruguai -, mas serviu para ver Allan em ação com a camisa da seleção brasileira. Tite definiu o novo meia brasileiro como "surpresa agradável" desta convocação. Na próxima terça-feira, o Brasil fecha a temporada de 2018 contra Camarões, também em Londres.





Com ajuda de auxiliares na entrevista coletiva, Tite citou os números da sua seleção. Como os 600 passes trocados no jogo contra o Uruguai, as 12 finalizações, com quatro no gol, num clássico sul-americano, tão difícil como o jogo contra a Argentina - também 1 a 0 sobre os hermanos, em bola parada, na cabeçada de Miranda.





- O que falei contra a Argentina serve para o Uruguai. Jogo de intensidade alta, contra duas escolas diferentes. A nossa de posse de bola, a nossa triangulação, a nossa infiltração, o nosso volume, a nossa jogada no chão. O Uruguai, basicamente, (jogava) em infiltração. De pouco ele (Uruguai) faz muito. Faz retomada em uma bola com jogadores perigosos. Com o Bentancur, da Juventus, com muita qualidade técnica. Pelo que a equipe fez em todo foi merecedor. Pelos 600 passes, por dominar o adversário e controlálo. É difícil controlar o Uruguai, pela bola efetiva e aguda deles. Tivemos esse domínio, com exceção do início do segundo tempo. Por erro de saída de bola nosso. Conseguimos isso mesmo com equipe bastante modificada - ressaltou Tite.





Ao lado de Cleber Xavier e observado - também municiado por informações - pelo filho e analista Matheus Bachi, Tite lembrou que era o 31º jogo pela seleção brasileira - com 25 vitórias, quatro empates e duas derrotas - e que seu time fez gol em 28 partidas. Não foi vazado em 24.





Atuações: Alisson segura Cavani e Suárez, e Allan tem ótima estreia na seleção brasileira

A estatística veio à tona quando lembrou o penúltimo jogo da temporada que foi frustrante apesar da boa campanha. Claro, pela eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia.





- O primeiro gol na Copa (é a provade que) o acaso também faz gol. Estava vendo o City, num lance em que a bola pegou na mão do Fernandinho, mas vai na direção do Ederson e ele faz a defesa. Nós não demos oportunidades para muitas equipes adversárias. Equipes que invariavelmente jogam. E sempre criamos oportunidades. Não é situação que se especula apenas. Criamos, finalizamos. Chances reais? Tivemos a do Richarlison (refere-se ao lançamento de Neymar que terminou em defesa de Martin Campaña) - lembrou o técnico da seleção brasileira.





O Brasil sofreu um pouco com a marcação uruguaia na primeira etapa, ressaltou Tite. Mas de tanto insistir - ou nas expressões de Tite, ir "elaborando, botando volume" - chegou ao gol.





Confira outros trechos da coletiva de Tite.





Estreia de Allan





- Renato sentiu a perna. Foram 35 minutos do Allan e bem. Com naturalidade, desenvoltura, talvez até um pouco por conhecer a maioria dos jogadores. Jogou em seleção de base e vai criando ambiente. Tem a receptividade que o deixa mais à vontade. O que favorece para essa naturalidade para jogar numa estreia.





Faltou fazer goleiro uruguaio trabalhar mais?





Faltou jogar um pouco mais e esperar as jogadas entre linhas, que foi o que fizemos depois do intervalo. Tivemos que circular a bola. Tem que tirar o lateral de sua situação normal. Com modificações de atletas, por vezes, perde a rotina. Depois eles cansaram, e aí você coloca volume. Aí tem profundidade.





O que falta observar para o próximo amistoso?





- Vou te dizer a surpresa agradável que foi ver o Allan. A surpresa agradável que foi ver o Richarlison. Uma lembrança: quem estava convocado antes era o Pedro, que se lesionou. Você vê como as oportunidades aparecem. É o que falo da concorrência leal. O nível do Willian é altíssimo. O nível de corte. Vai competir com eles.





Richarlison caminha para ser titular?





(O que vai decidir é o) desempenho. A concorrência vai ser inevitável. Independentemente da idade, do momento nas equipes. Mas você olha para o banco e tem o Gabriel Jesus. Tem o Willian fora. O que é ajudar o time? Quando tem um jogador que não está produzindo bem, terá outro para jogar.





