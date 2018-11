USA Gymnastics estima impacto de até US$ 150 milhões em indenizações a vítimas de Nassar

Em xeque no campo político com status de representante oficial da ginástica americana ameaçado, a Federação de Ginástica dos Estados Unidos (USA Gymnastics) tem também um desafio financeiro. Nesta semana, a entidade divulgou um balanço das contas e o impacto que o escândalo de abusos sexuais de Larry Nassar causou no caixa. Ré em uma série de processos, a USA Gymnastics estima que vai ter de pagar entre US$ 75 milhões e US$ 150 milhões em indenizações para as dezenas de vítimas do ex-médico da seleção americana.





A USA Gymnastics espera contar com recurso de seguros de até US$ 75 milhões para bancar as indenizações. Ainda assim o impacto é grande nas finanças, visto que a receita da entidade vem caindo a cada golpe na sua imagem. Três grandes patrocinadores (Kellog, AT&T e Procter & Gamble) cortaram o vínculo com a USA Gymnastics logo após o escândalo dos abusos de Larry Nassar ser revelado no fim de 2016. No ano passado, o caixa da entidade registrou perda de 28%, saindo de US$ 34,5 milhões para US$ 25 milhões. As doações para a organização caíram de US$ 5 milhões para US$ 3,9 milhões.





O último golpe na imagem da USA Gymnastics foi a prisão do ex-CEO Steve Penny, no mês passado. Chefe da entidade até março de 2017, ele responde acusação de adulterar evidências e mandar desviar uma série de documentos do Rancho Karolyi, antigo centro de treinamento da ginástica artística feminina dos Estados Unidos e palco de muitos dos crimes de Nassar.





Na última quinta-feira, o jornal "The New York Times" revelou que esses documentos foram encontrados na sede da USA Gymnastics, em Indianápolis. Foi o estopim para o Comitê Olímpico dos Estados Unidos (USOC) iniciar o processo para revogar o status da USA Gymnastics como representante oficial da ginástica do país.





Larry Nassar somou até 360 anos de prisão em suas três condenações por pornografia infantil e abusos sexuais. O ex-médico seria elegível para a liberdade condicional em 2117, se chegasse aos 154 anos de idade.





Globo Esporte