Valorizado por atuações e Seleção, Dedé garante futuro no Cruzeiro: "Impossível me perder"

Valorizado pelas atuações no Cruzeiro e, também, pelas convocações para a Seleção, o zagueiro Dedé já foi alvo de clubes europeus na temporada. Ele tem contrato até o final de 2021, mas, como no futebol já ficou provado que contrato não segura jogador ou técnico, torcida e diretoria poderiam se preocupar com uma possível saída do Mito. Mas ele garante: vai cumprir o compromisso até o fim.





Domingo, na saída do Independência, após a vitória por 2 a 1 sobre o América-MG, Dedé foi questionado sobre o que pensa sobre o futuro e qual o risco de o Cruzeiro ficar sem ele na próxima temporada - já que estaria na mira do futebol europeu.





Neste ano, o Cruzeiro descartou uma investida do Lyon, da França. Em entrevista ao programa 'Bem, Amigos!', do Sportv, o zagueiro também disse que esteve na mira da Juventus, da Itália, mas que não houve avanço nas negociações.





Em setembro, Dedé foi convocado para os amistosos da Seleção contra Estados Unidos e El Salvador. E já está confirmado para os últimos compromissos do Brasil no ano: após o jogo contra o Atlético-PR, em Curitiba, vai se apresentar ao técnico Tite para partidas com Uruguai e Camarões, em Londres.





