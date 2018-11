VAR confirma empate da Austrália com a Coreia do Sul em último lance de amistoso

A Austrália conseguiu evitar a derrota em casa diante da Coreia do Sul, na manhã deste sábado, alguns segundos depois dos três minutos de acréscimos dados pelo árbitro e num lance para lá de suspeito, só que confirmado com auxílio do video. Foi na última jogada que o meia Luongo se aproveitou de falha do goleiro Kim Seung-Gyu para garantir o empate por 1 a 1, em Brisbane. Os coreanos reclamaram de impedimento e falta de Martin Boyle na dividida depois do rebote, mas a checagem do VAR confirmou que não teve irregularidade.





Treinada pelo português Paulo Bento, ex-Cruzeiro, desde a eliminação na primeira fase da Copa do Mundo de 2018, a Coreia do Sul abriu o placar com Hwang Ui-Jo, aos 22 minutos de jogo. Ele foi lançado por trás da zaga, com um chutão de uma intermediária à outra, entrou na área pela meia direita e chutou cruzado e rasteiro no canto oposto.





No segundo tempo, os sul-coreanos pararam no voo do goleiro Matthew Ryan em cobrança de falta de Ju Se-Jong no ângulo, aos 25. Só que, sem o astro Son, atacante do Tottenham Hotspur, sucumbiram no fim.





Na terça-feira que vem, as duas seleções voltam a campo para mais um amistoso durante a Data Fifa. A Austrália promove a despedida do ídolo Tim Cahill, de 38 anos, contra o Líbano, em Sydney. A Coreia do Sul enfrenta o Uzbequistão, de novo em Brisbane.





Globo Esporte