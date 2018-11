Vietnã é confirmado no calendário da Fórmula 1 a partir da temporada de 2020

A Fórmula 1 confirmou nesta quarta-feira o que já se esperava: o Vietnã receberá uma corrida da categoria a partir da temporada de 2020, num circuito de 5.565 metros montado na cidade de Hanói - o desenho da pista já havia vazado na terça-feira. A prova será realizada no mês de abril, mas ainda não tem a data definida.





É a primeira nova corrida anunciada sob a gestão do Liberty Media, grupo americano que assumiu a Fórmula 1 no começo do ano passado. O objetivo da inclusão do Vietnã no calendário é ampliar a penetração da categoria na Ásia, maior continente do mundo - hoje, Singapura, Japão e China recebem provas.





O anúncio não especifica a duração do contrato, mas fala em vários anos. A corrida será realizada com uma organização conjunta entre a promotora Vingroup e o governo do país, que não tem nenhuma tradição no automobilismo, tampouco na F1, e jamais recebeu uma prova até hoje.





- Temos o prazer de anunciar que Hanói sediará um grande prêmio de Fórmula 1. Desde que nos envolvemos neste esporte em 2017, falamos sobre o desenvolvimento de novas cidades de destino para ampliar o apelo da Fórmula 1 e o Grande Prêmio do Vietnã é uma realização dessa ambição. Estamos muito contentes por estarmos aqui em Hanói, uma das cidades mais excitantes do mundo, com uma história tão rica e um futuro incrível pela frente. Esta é a fórmula perfeita para as corridas e estou ansioso para que isso se torne um verdadeiro destaque do calendário da F1 - disse o CEO da Fórmula 1, Chase Carey.





F1 já faz "abertura" da corrida





Tão logo divulgou a realização do GP do Vietnã, a Fórmula 1 já divulgou o que seria a abertura da transmissão de TV de uma corrida em Hanói, com uma visão aérea do local da pista e imagens do que será o traçado, desenhado com inspiração em outras famosas curvas do mundo, como Suzuka, Nürburgring e Monte Carlo.





O circuito será um dos poucos do mundo no sentido anti-horário, e um dos destaques do traçado promete ser uma reta de 1,5 quilômetro, que deverá ser o principal ponto de ultrapassagem.





- Estamos orgulhosos de receber o Grande Prêmio da Fórmula 1 do Vietnã e mostrar a cidade de Hanói ao mundo com sua combinação especial de beleza antiga e moderna a partir de 2020. É mais uma demonstração da capacidade do Vietnã, como uma das economias que mais crescem no mundo, para sediar eventos em escala global e atrair o turismo para o país. A corrida oferece uma oportunidade de investimento interno para o Vietnã e, principalmente, para levar a empolgante Fórmula 1 ao povo do Vietnã - comentou o prefeito Nguyen Duc Chung.





Globo Esporte