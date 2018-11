Vila Belmiro é liberada pelos bombeiros e aguarda manifestação da FPF

(Foto: Arthur Faria)

O Corpo de Bombeiros renovou o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) da Vila Belmiro após vistoria realizada nessa terça-feira (13). O novo documento tem validade até novembro de 2019.





O último Auto venceu no dia 5 de novembro, o que levou a Federação Paulista de Futebol (FPF) a interditar o estádio na semana passada. Agora, o Santos aguarda a liberação da FPF, que ainda não publicou o laudo em seu site oficial.





Estádios interditados





O Blog do Esporte também traz um levantamento dos estádios interditados no estado de São Paulo. Esta publicação será atualizada posteriormente a liberação feita pela FPF. A última atualização aconteceu no dia 14 de novembro de 2018. Confira as interdições:





Vila Belmiro – Santos (desde o dia 09/11/18)





Benito Agnelo Castellano – Rio Claro (desde o dia 09/11/18)





Fortaleza – Barretos (desde o dia 08/05/18)





Doutor Osvaldo Scatena – Batatais (desde o dia 25/10/18)





Arena Capivari – Capivari (desde o dia 06/11/18)





Ítalo Mário Limongi – Indaiatuba (desde o dia 22/10/18)





Prefeito José Liberatti – Osasco (desde o dia 11/09/18)





Baetão – São Bernardo do Campo (desde o dia 29/03/18)





Professor Luiz Augusto de Oliveira – São Carlos (desde o dia 08/11/18)





Vereador José Ferez – Taboão da Serra (desde o dia 01/11/18)





Doutor José Sidney da Cunha – Capão Bonito (desde o dia 18/10/18)





Claudio Rodante – Fernandópolis (desde o dia 25/10/18)





Doutor José Lancha Filho – Franca (desde o dia 12/11/18)





Antônio Fernandes – Guarujá (desde o dia 05/04/18)





Antônio Soares de Oliveira – Guarulhos (desde o dia 11/10/18)





Coronel Francisco Vieira – Itapira (desde o dia 29/10/18)





Virgínio Holtz – Itararé (desde o dia 15/10/18)





Doutor Hudson Buck Ferreira – Matão (desde o dia 23/02/18)





Vail Chaves – Mogi Mirim (desde o dia 31/10/17)





Breno Ribeiro do Val – Osvaldo Cruz (desde o dia 18/10/18)





Antônio Lins Ribeiro Guimarães – Santa Bárbara D’Oeste (desde o dia 18/10/18)





Doutor Adail Nunes da Silva – Taquaritinga (desde o dia 08/11/18)