Vitória anuncia demissão do técnico Paulo Cézar Carpegiani

(Foto: Maurícia da Matta / EC Vitória / Divulgação)





Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte









O Vitória anunciou na tarde dessa terça-feira (6) a demissão do técnico Paulo César Carpegiani. De modo interino, o técnico do sub-23, João Burse, assume o comando do time até o término da série A. No fim de semana, a equipe faz o clássico contra o Bahia.





“Eu, Paulo Cézar Carpegiani, agradeço ao clube, funcionários, jogadores, direção, imprensa e a torcida pelo apoio durante esta passagem pelo Vitória. Não tenho nenhuma restrição à decisão tomada pelo Clube e entendo que sirva como uma grande motivação para a reta final do campeonato”, disse o técnico em nota oficial.





Esta foi a terceira passagem de Carpegiani pelo Vitória. Seu primeiro trabalho foi em 2009 e o treinador retornou em 2012. Este ano, o comandante assumiu o clube após a saída de Vagner Mancini e tinha como objetivo tirar a equipe da zona de rebaixamento.





Em seu comando, o Vitória chegou a ficar quatro jogos invicto e sem sofrer gols. Mas o sistema defensivo continuou com problemas, o que não afastou a equipe da briga contra a de gola.





Confira a nota oficial divulgada pelo Vitória:





"O Esporte Clube Vitória comunica a rescisão de contrato com o técnico Paulo Cézar Carpegiani. O Clube Rubro-Negro agradece ao treinador pelos serviços prestados durante a sua passagem pelo comando do Leão da Barra e deseja sucesso em sua carreira.





O técnico fez questão de agradecer à torcida e aos envolvidos pelo tempo de trabalho e dedicação.





João Burse assumirá o comando técnico do time até o fim do Campeonato Brasileiro da Série A".