Warriors resolvem no 3º quarto, batem os Grizzlies e emplacam a oitava vitória seguida

Disposto a não deixar o Denver Nuggets lhe roubar a liderança, o Golden State Warriors derrotou o Memphis Grizzlies por 117 a 101 na noite desta segunda-feira em Oakland (madrugada de terça no Brasil), chegando ao oitavo triunfo consecutivo. Agora com dez vitórias em 11 jogos, o time californiano se mantém no topo do Oeste logo à frente dos Nuggets, que venceram também nesta rodada e somam nove triunfos em dez partidas.





Com 27 pontos assinalados, Klay Thompson terminou como o cestinha dos Warriors e do embate. Pelos Grizzlies (agora em 8ª na Conferência), destaque para o armador suplente Dillon Brooks, que entrou no decorrer e foi o melhor pontuador com 18.





O duelo começou complicado para os Warriors, e a igualdade em 58 a 58 ao fim da primeira metade demonstrava bem o panorama. Thompson (18 pontos) e Kevin Durant (16) apareciam como os melhores na equipe, enquanto Brooks (11 pontos) já dispontava como o principal anotador nos visitantes.





Como de costume, o desempenho do Golden State no terceiro quarto foi avassalador, e a franquia de Oakland abriu 19 pontos (92 a 73), encaminhando o serviço. Mesmo com vários reservas em quadra durante boa parte dos 12 minutos derradeiros, os locais administraram a vantagem com eficiência e selaram mais um triunfo na edição 2018/19 da NBA.





Irregular neste início de temporada, Klay Thompson foi bem e, com 27 no total, comandou a pontuação do Golden State Warriors, ficando à frente de Kevin Durant (22 ) e Stephen Curry (19). Os reservas Alfonzo McKinnie (14) e Quinn Cook (13) foram outras peças importantes na equipe dirigida por Steve Kerr.





Pelo Memphis Grizzlies, o jovem canadense Dillon Brooks (18 pontos) sobressaiu. Também estiveram bem pela equipe do Tennessee Jaren Jackson Jr., Shelvin Mack (ambos com 15 pontos) e Marc Gasol, que marcou apenas oito pontos, mas apanhou dez rebotes e ficou a uma assistência do duplo-duplo.





Campanhas

Grizzlies: 5v, 4d (8º do Oeste)

Warriors: 10v, 1d (1º do Oeste)





Próximos jogos

Grizzlies: contra os Nuggets, quarta-feira, em Memphis

Warriors: contra os Bucks, sexta-feira, em Oakland





Bulls batem Knicks no estouro da segunda prorrogação





Com um lance livre convertido por Zach LaVine a dois décimos do fim da segunda prorrogação, o Chicago Bull venceu fora de casa o New York Knicks por 116 a 115. Autor da cesta que igualou o confronto em 115 a 115 a dois segundos do término, Emmanuel Mudiay acabou cometendo falta em LaVine na sequência, e o armador dos Bulls precisou convertei apenas um dos dois arremessos livres para selar o resultado. Além de decidir o jogo, o camisa 8 dos visitantes foi o cestinha maior com 41 pontos, maior pontuação na carreira. Cravando um destacado duplo-duplo (23 pontos e impressionantes 24 rebotes), Enes Kanter fez uma ótima partida pelos Knicks.





Campanhas

Bulls: 4v, 6d (12º do Oeste)

Knicks: 5v, 4d (7º do Oeste)









Próximos jogos

Bulls: contra os Pelicans, quarta-feira, em New Orleans

Knicks: contra os Hawks, quarta-feira, em Atlanta





Raptors mostram sua força e dobram Jazz fora de casa





O Toronto Raptors segue fazendo vítimas na temporada. Mesmo jogando em Salt Lake City, a franquia canadense suplantou o Utah Jazz por 124 a 111 e se mantém firme na liderança da Conferência Leste. Anotando 17 pontos cada, Kyle Lowry (ainda 11 assistências), OG Anunoby, Serge Ibaka e Fred Van Vleet foram os melhores nos Raptors, com Alec Burcks sendo o cestinha dos locais e do jogo com 22 pontos.





Campanhas

Raptors: 10v, 1d (1º do Leste)

Jazz: 4v, 6d (10º do Oeste)





Próximos jogo

Raptors: contra os Kings, quinta-feira, em Sacramento

Jazz: contra os Mavs, quinta-feira, em Utah





Clippers passam pelos Wolves em LA





Jogando em casa, o Los Angeles Clippers passou pelo Minnesota Timberwolves por 120 a 109. Mostrando bom jogo coletivo, a franquia californiana teve na trinca Tobias Harris (22 pontos e 10 rebotes), Danilo Galliari (22 pontos) e Lou Williams (20) as razões para a vitória no Staples Center. Já pelos Wolves, o destaque vai para Karl-Anthony Towns (20 pontos e 12 rebotes), Derrick Rose (21 pontos) e Jimmy Butler (20).





Campanhas

Wolves: 4v, 7d (13º do Oeste)

Clippers: 6v, 4d (5º do Oeste)





Próximos jogos

Wolves: contra os Lakers, quinta-feira, em Los Angeles

Clippers: contra os Blazers, sexta-feira, em Portland





