Zverev elimina Isner e garante duelo contra Federer na semifinal do ATP Finals

Semifinais definidas antes mesmo do último jogo. Número 5 do mundo, o alemão Alexander Zverev venceu o americano John Isner (10º colocado) por 7/6(5) e 6/3 para avançar à semifinal do ATP Finals. A vitória do top 5 veio após 1h21 de jogo nesta sexta-feira. Com o resultado, Zverev avança como segundo colocado do Grupo Guga Kuerten antes mesmo da realização do último jogo da fase de grupos, entre o sérvio Novak Djokovic e Marin Cilic.





As semifinais do ATP Finals, no sábado, serão Roger Federer vs. Alexander Zverev, e Novak Djokovic vs. Kevin Anderson. O suíço encara o jovem alemão às 12h de Brasília. O sul-africano Kevin Anderson desafia o número 1 do mundo às 18h de Brasília. O SporTV3 transmite os jogos.





- Estou muito feliz por estar na semifinal. Com certeza (tenho energia). Nós jogamos tantas vezes na minha carreira curta. Ele está liderando (o retrospecto) por uma vitória, espero poder mudar isso. Será uma partida difícil, mas estou ansioso por isso - afirmou.





Aos 21 anos, Zverev se torna o semifinalista mais jovem do torneio dos campeões desde 2009, quando o argentino Juan Martin del Potro atingiu a final com a mesma idade, sendo superado pelo russo Nikolay Davydenko. Foi a quinta vitória do alemão sobre Isner em seis confrontos entre eles.





As parciais foram definidas no tiebreak, como esperado. O único break point da primeira parcial foi um set point para Isner, quando Zverev sacava para forçar o tiebreak. Com um ace a 230km/h, o alemão salvou e levou a parcial no detalhe. No set seguinte, o top 5 aproveitou um game ruim do americano para carimbar a classificação.





O sérvio Novak Djokovic confirmou o favoritismo e venceu o croata Marin Cilic no último jogo do dia. Já classificado para as semifinais do Torneio dos Campeões da ATP, o número 1 do ranking mundial fez 2 sets a 0 sobre o rival, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/2. Djokovic é o único invicto do torneio e, no sábado, enfrenta o sul-africano Kevin Anderson, às 18h de Brasília.





