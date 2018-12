94ª São Silvestre terá destaques de nove países

(Foto: Djalma Vassão/Gazeta Press)









A 94ª Corrida Internacional de São Silvestre promete ser uma das mais disputadas na categoria Elite. Além do Brasil, serão oito países estrangeiros com representantes, todos com excelentes resultados. Bahrein, Etiópia, Quênia, Uganda, Tanzânia, Argentina, Equador e Bolívia estarão brigando pelo topo do pódio no dia 31 de dezembro, no encerramento do ano esportivo. A prova percorrerá 15 quilômetros por ruas e avenidas de São Paulo, com largada às 8h20.





Depois de confirmar o bicampeã Dawitt Admasu e Sintayehu Hailemicheal, vice no ano passado, os organizadores divulgaram outras atrações do exterior, com cerca de 30 corredores de fora. No masculino, estarão na prova os quenianos, Paul Kipkemboi, campeão da Meia Maratona do Rio de Janeiro 2018, Nicholas Kieter, segundo na Volta Internacional da Pampulha deste ano, e Edwin Rotich, segundo colocado na Meia de Madrid (2017), e o etíope Mosinet Bayih, vice na Maratona de Chicago e campeão da Meia de Buenos Aires, entre outros.





Já no feminino, estarão participando a queniana Esther Kakuri, campeã da Meia do Rio e da Meia Maratona de Buenos Aires, ambas em 2018, e a etíope Birtukan Alemu, campeã da Flushing Meadowns Queens 10K, neste ano nos Estados Unidos, prontas para manter a hegemonia estrangeira no feminino.





A primeira ação oficial da prova será na EXPO Atleta, entre os dias 27 e 30 de dezembro, em novo local: o Palácio de Convenções do Anhembi (Halls Nobres 2 e 3), na Zona Norte de São Paulo. Ali acontecerá também a entrega de kits aos participantes. O Palácio das Convenções do Anhembi fica na Avenida Olavo Fontoura, 1.209, Santana.





A programação ficou assim: nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, das 9h às 20h, e no dia 30 de dezembro de 2018, das 9h às 16h. Não haverá entrega de kits no dia da prova nem mesmo após a mesma, conforme regulamento. Informações sobre procedimentos e documentos necessários para a retirada estão informados no site oficial, www.saosilvestre.com.br.





A programação no dia da corrida começará cedo. A categoria Cadeirante começará às 8h20, ficando o pelotão de elite feminino às 8h40. Logo em seguida, às 9h, será a vez da largada do pelotão de elite masculino e atletas da categoria geral. A largada será na Avenida Paulista, próximo ao número 2000, e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Avenida Paulista, 900.





Resultados de 2017 – Elite





Masculino





1) Dawitt Admasu (Etiópia), 44min15seg





2) Belay Bezabh (Etiópia), 44min43seg





3) Edwin Kipsang (Quênia), 44min43seg





4) Birhanu Balew (Bahrain), 45min06seg





5) Paulo Lonyangata (Quênia), 45min28seg





12) Ederson Vilela Pereira (Brasil), 46min58seg





Feminino





1) Flomena Daniel (Quênia), 50min18seg





2) Sintayehu Hailemicheal (Etiópia), 50min55seg





3) Birhane Dibaba (Etiópia), 50min57seg





4) Ymer Wude (Etiópia), 51min35seg





5) Paskalia Chepkorir (Quênia), 51min55seg





10) Joziane Cardoso (Brasil), 54min07seg





Acessos





A 94ª Corrida de São Silvestre terá um esquema especial de acesso à largada e chegada, visando assegurar maior facilidade aos atletas oficialmente inscritos e informar ao público que pretende acompanhar a Corrida. No período das 5h às 10h serão permitidos apenas atletas com número de peito, com os seguintes acessos: Alameda Santos, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Frei Caneca, Alameda Ministro Rocha Azevedo, Rua Peixoto Gomide, Rua Plínio Figueiredo e Alameda Casa Branca.





A dispersão será a partir da Rua Joaquim Eugênio de Lima até a Alameda Itapeva. Todas as áreas serão restritas a corredores oficialmente inscritos e usuários locais. Não será permitida a presença de acompanhantes ou carrinhos e outros itens que não fazem parte do evento.





O Comitê Organizador pede gentilmente que atletas sem inscrição não compareçam, pois não há como dimensionar os serviços e o consumo excessivo pode gerar a falta de serviços e hidratação para os inscritos. E destaca que essas dinâmicas estão sendo implantadas para melhor atender aos atletas inscritos oficialmente.





A infraestrutura do evento é dimensionada para o número oficial de inscritos, cerca de 30 mil, não contemplando serviços a atletas sem inscrição (“pipocas”). Serão sete postos de água, um a mais que no ano passado, com volume para atender somente aos inscritos. Como consta em regulamento, não haverá serviços extras e hidratação excedente para atletas sem inscrição.





Fraude





A Comissão Organizadora destaca que a inscrição é pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de transferência para outro atleta. As ocorrências de fraudes apuradas em 2017 já estão sendo tratadas nas esferas civil e criminal.





A 94ª Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero/FCL, realização do site Gazeta Esportiva, com transmissão exclusiva TV Gazeta e da TV Globo. Apoio especial do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura da Cidade de São Paulo. A supervisão técnica é da CBAt, FPA e AIMS e a organização técnica da Yescom.