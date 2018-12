Acertado com o Corinthians, Carille comunica Al-Wehda e aguarda pagamento da multa

Com a demissão de Jair Ventura, o Corinthians está muito perto do retorno de Fábio Carille.





No último domingo, após derrotar o Al Nasr no campeonato da Arábia Saudita, o técnico informou o Al-Wehda sobre o seu interesse de voltar ao Brasil. Nesta segunda-feira, conversou com o ministro Turki bin Abdulmohsen Al-Sheikh, que comanda o esporte no país, e conseguiu a liberação.





Com bom trânsito no futebol saudita, o agente Paulo Pitombeira, da "Talents Sports", conduziu as negociações com os dois clubes. Na quarta posição, o Al-Wehda não gostaria de perder seu técnico neste momento.





O clube saudita, agora, aguarda apenas o pagamento da multa rescisória de 750 mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 2,9 milhões na cotação atual. O valor será pago pelo Corinthians, que tentou envolver jogadores como forma de abatimento, mas não conseguiu.





O acordo com o Corinthians deve ter a validade de duas temporadas – até o fim de 2020.





Carille voltará ao Brasil seis meses depois de partir. Ele retorna com o auxiliar Leandro da Silva, o preparador físico Walmir Cruz, o observador técnico Mauro da Silva e o analista Dênis Lupp.





Como publicou o "Blog do Juca", o presidente Andrés Sanchez não tem uma boa relação com o preparador de goleiros Mauri Lima, o que impede a volta. Assim, Leandro Idalino seguirá no cargo.





Globo Esporte