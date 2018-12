Al Ain atropela o Espérance e garante vaga na semifinal do Mundial contra o River Plate

A história do Al Ain no Mundial de Clubes da Fifa está perto de virar um filme. Pouco badalado antes do início da competição, o time voltou a fazer uma boa partida neste sábado e venceu por 3 a 0 o Espérance. De quebra, garantiu vaga na semifinal contra o River Plate. O atacante brasileiro Caio teve boa participação e deu assistência para o gol de Al Ahbabi. El Shahat e Ahmed completaram o placar.





Com a vitória neste sábado sobre o Espérance, pelas quartas de final, o Al Ain garantiu vaga na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. O time dos Emirados Árabes terá pela frente, em casa, o River Plate, campeão da Copa Libertadores. A partida será realizada no dia 18 de dezembro. O vencedor terá vaga na decisão contra Real Madrid ou Kashima Antlers.





Em casa e com o apoio da torcida, o Al Ain deu as cartas do jogo desde o apito inicial. E foi mesmo logo após a bola rolar que o time abriu o placar: Em cobrança de escanteio, Ahmed subiu na área, meteu a cabeça na bola e correu para o abraço. Quando o Espérance tentava entrar no jogo e empatar a partida, veio o segundo gol do Al Ain. Em um belo contra-ataque, a bola chegou em El Shahat, que driblou para um lado, abriu espaço para outro e bateu colocado no ângulo para fazer 2 a 0.





Bem armado em campo, sem correr sustos e jogando de forma inteligente, o Al Ain dominou por completo o segundo tempo. O time segurou a pressão do Espérance, fez o tempo passar e saiu nos contra-ataques. Em várias oportunidades ficou perto do terceiro gol, em uma delas Caio recebeu completamente livre, mas deu um bico para fora. Na sequência, o mesmo Caio dominou pela esquerda e cruzou para o meio da área. Al Ahbabi entrou completamente livre, apenas empurrou para a rede e correu para o abraço.





Globo Esporte