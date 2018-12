Al Ain consegue o empate após 3 a 0, vence nos pênaltis e avança às quartas do Mundial de Clubes

O Al Ain, equipe da casa, foi surpreendido pelo Team Wellington no primeiro tempo. Estreante em Mundiais, o time da Nova Zelândia abriu 3 a 0, e foi para o intervalo com a vitória parcial de 3 a 1. No segundo tempo, a história foi outra: o Al Ain dominou a partida e conseguiu o empate aos 39, com gol de Berg - que entrou muito bem no jogo. Sem gols na prorrogação, a partida foi decidida nos pênaltis, quando o goleiro Khalid brilhou e defendeu duas cobranças, garantindo a vaga da equipe nas quartas de final - contra o Espérance, da Tunísia, no sábado (15), às 14h30 (de Brasília). Veja a tabela!





Em sua estreia em Mundiais de Clubes, o Team Wellington, da Nova Zelândia, surpreendeu os donos da casa na primeira etapa. Com 10 minutos, Barcia marcou um golaço e abriu o placar. Aos 15, foi a vez de Clapham ampliar. O brasileiro Caio chegou a diminuir para o Al Ain, mas teve seu gol anulado, após consulta do juiz ao VAR. Aos 43, a partida parecia estar sendo resolvida, com gol de Ilich. Antes do fim, no entanto, o japonçês Shiotani diminiu para o time dos Emirados Árabes: 3 a 1.









A segunda etapa da partida foi bem diferente da primeira. Enquanto o Al Ain voltou com tudo, o Team Wellington deu sinais de cansaço e quase não criou chances. Logo aos 6 minutos, Doumbia diminuiu a diferença. A pressão continuou e o brasileiro Caio quase empatou, mas esbarrou na trave. Já aos 39 minutos, Berg, que entrou muito bem no jogo, girou bonito para deixar tudo igual, levando a partida para a prorrogação.





Berg entrou muito em campo no segundo tempo. O sueco, que entrou no lugar do pouco produtivo Maroof, perdeu duas grandes chances de empatar a partida, mas não desperdiçou a terceira. Aos 39 da etapa final, recebeu de Diaky e contou com um desvio adversário para empatar o jogo. E na prorrogação, o camisa 9 continuou como a principal arma do Al Ain. Já nas penalidades, desperdiçou cobrança, finalizando para fora. Inspirado, o goleiro Khalid salvou Berg - defendeu os pênaltis de Kilkolly e Gulley.





Globo Esporte