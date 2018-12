América-MG anuncia renovação de Givanildo Oliveira, o"Rei do Acesso", para a temporada 2019

A quinta passagem de Givanildo Oliveira pelo América-MG seguirá em 2019. Após reunião na noite dessa terça-feira, o clube anunciou a renovação de contrato do técnico até o fim da próxima temporada. Chamando o técnico de "Rei do Acesso", o experiente treinador, de 70 anos, conduzirá o Coelho no objetivo de retornar à elite do Campeonato Brasileiro.





No comando do América-MG, Givanildo Oliveira já acumula três acessos nas cinco passagens, sendo dois da Série B para a Série A e um na Série C, em 2009, quando levou o Coelho de volta para a segunda divisão.





Nesta continuidade de mais uma passagem pelo Coelho, Givanildo Oliveira, que tem 240 partidas no comando do América-MG, poderá superar Yustrich, que tem 278 jogos, e se tornar o treinador com mais jogos no comando do clube em toda a história. Nas cinco passagens, Givanildo soma 116 vitórias, 63 empates e 61 derrotas.





A última passagem de Givanildo Oliveira pelo América-MG começou no fim do Brasileirão 2018. Após uma sequência ruim com Adilson Batista, foi contratado para salvar o time do rebaixamento, feito quase alcançado. Na última rodada, o Coelho precisava de uma vitória sobre o Fluminense para poder evitar o descenso, feito que acabou não acontecendo.





Globo Esporte