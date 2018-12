Ano dourado: Modric confirma favoritismo, supera Cristiano Ronaldo e vence a Bola de Ouro

Luka Modric confirmou todo o seu favoritismo para vencer também a Bola de Ouro. O meia croata do Real Madrid foi premiado nesta segunda-feira em Paris meses depois de também faturar o Fifa The Best e consagrar a temporada de sua carreira com título da Liga dos Campeões e um vice-campeonato inédito da Copa do Mundo na Rússia.





- É uma emoção muito grande. É difícil falar. É um sonho realizado. Gostaria de agradecer aos meus companheiros, meus treinadores, staff do Real Madrid, companheiros de seleção e minha família. Quando criança, todos temos sonhos. Meu sonho era jogar em uma grande equipe e ganhar um prêmio com esse - disse.





Modric dividiu as atenções com a norueguesa Ada Hegerberg, que faturou a inédita Bola de Ouro feminina, e o francês Mbappé, eleito o melhor sub-21 do mundo no Troféu Kopa, prêmio criado em homenagem ao ex-jogador francês Raymond Kopa.





Cristiano Ronaldo não esteve presente no Grand Palais em Paris - tampouco Salah ou Messi. Com Modric acompanhado de sua família já era fácil imaginar que seria o escolhido. O craque português terminou em segundo, e Griezmann, do Atlético de Madrid, em terceiro.





O top-10 não teve nenhum brasileiro, já que Neymar, o melhor colocado, foi o 12º. Veja:





1. Modric (Real Madrid/Croácia)

2. Cristiano Ronaldo (Juventus/Real Madrid/Portugal)

3. Griezmann (Atlético de Madrid/França)

4. Mbappé (PSG/França)

5. Messi (Barcelona/Argentina)

6. Salah (Liverpool/Egito)

7. Varane (Real Madrid/França)

8. Hazard (Chelsea/Bélgica)

9. De Bruyne (Manchester City/Bélgica)

10. Kane (Tottenham/Inglaterra)





O “Ballon D’Or” é um prêmio criado pela revista “France Football” em 1956 e que esteve vinculado à Fifa entre 2010 e 2015. Ele voltou a ser independente nas duas últimas edições, vencidas por Cristiano Ronaldo.





No total, o jogador da Juventus e Messi dividiram 10 prêmios desde 2008 (cinco para cada). O último diferente dos dois a ter sido eleito havia sido o brasileiro Kaká, pelo Milan, em 2007. Agora o posto é do primeiro croata a chegar tão alto - Suker, em 1998, conseguiu um segundo lugar.





- É inacreditável. Estou junto com esses jogadores incríveis (Messi e Cristiano Ronaldo). Mas também porque outros grandes jogadores foram nomeados. É algo extraordinário. 2018 é o ano dos meus sonhos - completou.





Com o título de Modric, o Real Madrid se tornou o primeiro clube da história com sete jogadores diferentes ganhadores da Bola de Ouro, superando a Barcelona, Juventus e Milan, todos com seis. São eles: Di Stéfano, Raymond Kopa, Figo, Owen, Ronaldo, Cannavaro, Cristiano Ronaldo e o próprio Modric.





"É uma história de amor entre o Real Madrid e a Bola de Ouro. Estou convencido de que ela vai continuar", brincou o presidente Florentino Pérez, quando foi chamado ao palco.





Como funcionou a eleição?





A France Football e o jornal L’Équipe deram a missão a 180 jornalistas (um de cada país) depois da divulgação dos 30 finalistas.





Cada eleitor teve de votar em cinco jogadores. O primeiro ganhava seis pontos, o segundo, quatro, o terceiro, três, o quarto, dois, e o quinto, um.





Foram três principais critérios: performances individual e coletiva durante o ano, classe do jogador (talento e fair play) e carreira.





Globo Esporte