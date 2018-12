Antonio Giovinazzi revela um Kimi Raikkonen solto e motivado: "Falei muito com ele, como nunca"

Getty Images









Aniversariante deste dia 14 de dezembro, Antonio Giovinazzi já demonstra ansiedade para disputar sua primeira temporada completa na Fórmula 1. O italiano, que será titular na Sauber e terá como companheiro Kimi Raikkonen, disse que, ao contrário do que muitos podem pensar, o Homem de Gelo está relaxado e conversando longamente com engenheiros e funcionários da Sauber, incluindo ele mesmo.





- Charles (Leclerc, que correu pela Sauber em 2018 e vai para a Ferrari) disse que falava com (Sebastian) Vettel o tempo todo e pouco com Kimi. Mas no dia de testes eu falei muito com ele, como nunca antes - revelou Giovinazzi, que agora tem 25 anos.





Com 39 anos, Kimi Raikkonen está voltando à equipe pela qual fez sua estreia na F1, em 2001. Pelo contato que teve com o finlandês, Giovinazzi garante que o novo companheiro está animado com o novo desafio, e que irá ajudá-lo no ano que vem:





- Ele está muito motivado com essa nova experiência, então como campeão mundial que está vencendo de novo ele vai me ajudar a desenvolver e não deixará de me apoiar.





Em 2017, Antonio Giovinazzi fez sua estreia na Fórmula 1, substituindo o lesionado Pascal Wehrlein na Sauber em duas corridas. Na Austrália, o italiano largou em 16º e terminou em 12º, enquanto na China bateu tanto na classificação como na corrida.





Giovinazzi tem como resultado mais expressivo na carreira o vice-campeonato na GP2 em 2016, com cinco vitórias. Desde 2017, exceção feita às duas corridas de F1 que disputou, o italiano não tem participado de nenhum campeonato, concentrando-se nos testes por Sauber, Haas e Ferrari.





