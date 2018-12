Após adiamentos, novo terceiro uniforme do Fluminense será lançado em janeiro

Demorou, mas enfim o terceiro uniforme do Fluminense, aprovado desde o fim de julho, será lançado em janeiro de 2019. Os lojistas já foram avisados da novidade. A Under Armour, fornecedora de material esportivo do Fluminense, atrasou pelo três vezes o lançamento e mudou a programação prevista inicialmente.





A primeira coleção da Under foi lançada em 2017: camisas 1 e 2 em julho, uniforme 3 em outubro. O cronograma seria repetido na atual temporada, mas foi adiado para outubro, dezembro e agora janeiro. Outra alteração foi na ordem: a terceira camisa será a primeira da lista, enquanto os uniformes 1 e 2 serão apresentados ao longo de 2019.





Recentemente, a Vulcabras Azaleia comprou a operação e produção das peças da Under Armour no Brasil. O Fluminense espera que a novidade melhore a distribuição.





Globo Esporte