Após anúncio de Neilton, Inter oficializa contratação de Guilherme Parede

Um dia após anunciar Neilton, o Inter fechou com mais um reforço. O clube gaúcho confirmou neste domingo a contratação de Guilherme Parede, do Coritiba, que chega por uma temporada, com opção de compra ao término do vínculo em 31 de dezembro de 2019.





Para contar com o jogador de 23 anos, o Colorado desembolsou R$ 1,5 milhão e adquiriu 25% dos seus direitos junto ao Coritiba. A oportunidade de atuar no clube gaúcho mexeu com o atacante, como revelou seu empresário, Luiz Alberto Oliveira:





– O Guilherme gosta muito do Coritiba, mas ele tem um sonho de criança de atuar no Inter.





Parede tem contrato com os paranaenses até 2021. No Couto Pereira, o atacante, apesar de atuar pelos lados, marcou 12 gols em 47 jogos. Nove deles na disputa da Série B, competição em que terminou como o artilheiro do time.





O Inter será o quinto time na carreira do jogador. Revelado pelo Operário-PR, ainda atuou no J.Malucelli e Ypiranga, além de duas passagens pelo Coritiba.





Antes de Parede, o Inter já tinha acertado com Neilton para o ataque. A direção ainda espera a rescisão de Rafael Sobis com o Cruzeiro para sentar com o ídolo colorado e discutir sobre um possível retorno.





Globo Esporte