Após saída vetada, empresário de Bruno Henrique se irrita

Foi só Jorge Sampaoli chegar ao Santos que a saída de Bruno Henrique foi praticamente vetada pelo presidente José Carlos Peres. A situação, deixou Denis Ricardo, empresário do jogador, irritado, pois o agente enxerga que a proposta do Flamengo é melhor financeiramente, sem contar o fato do Rubro-Negro estar classificado para a Libertadores.





“O Bruno tem um carinho enorme pelo Santos, mas, financeiramente, a proposta do Flamengo é muito melhor. E o calendário de 2019 também é mais atrativo, com a disputa da Libertadores”, afirmou Denis Ricardo em entrevista ao “Yahoo Esportes”.





Além disso, o que mais irritou o empresário foi o fato do Peixe ter dado o aval para a negociação. Entre jogador e clube, estava tudo acertado, mas a chegada de Sampaoli mudou tudo.





“Tudo caminhava para que ele fosse vendido, tanto que fomos liberados a conversar com o Flamengo. E é natural que nenhum treinador queira a saída do Bruno, mas o técnico também não tem garantia de ficar muito tempo no clube, pois, se for muito bem, poderá sair, e se for muito mal, como na cultura brasileira, poderá ter vida curta. Então, não pode barrar uma oportunidade para o atleta”, disse.





Antes negociável, Bruno Henrique deve permanecer no Santos para a próxima temporada, em função do pedido de Sampaoli. O jogador foi muito bem em 2017, mas não conseguiu repetir o excelente desempenho neste ano. A lesão no olho o prejudicou, além de contusões musculares que o deixaram de fora de partidas do Peixe.





Gazeta Esportiva