Após título mundial, Medina fecha ano com vitória inédita do Havaí: "É diferente de tudo"

Gabriel Medina não poderia ter tido um fim de temporada mais feliz. Além do título mundial, sacramentado com uma vitória sobre Jordy Smith na semifinal, o paulista ainda venceu o Pipe Masters, sua antiga obsessão - o único brasileiro a conseguir o feito até então era Adriano de Souza, em 2015. Vice da etapa havaiana em 2014 e 2015, Gabriel faturou o torneio com uma vitória por 18.43 a 16.70 sobre Julian Wilson, seu adversário direto na disputa do título.





- Pipe Masters é diferente de tudo. Eu trabalhei muito duro para conseguir isso. Estou muito, mas muito feliz mesmo. Foi uma grande final. O Julian é um competidor muito duro. Na final iria vencer quem fosse o melhor e eu e ele fizemos um "freesurf". Ele já havia ganho de mim antes aqui, e agora eu ganhei dele. O sentimento é muito bom. - disse Gabriel.





A primeira onda da final foi um modesto 3.17 de Julian Wilson, algoz de Medina na decisão de 2014. O camiseta amarela, por sua vez, respondeu ao seu melhor estilo. Aproveitando um tubo de esquerda, ele achou uma onda de 8.43, seguida de um 6.17, que lhe deu a liderança com folga.





Sem se entregar, o australiano executou um aéreo espetacular, voltando à disputa com um 7.93. Pouco depois, Wilson passou à frente graças a uma onda de 8.77. Sem perder a confiança, Gabriel foi para a sua melhor onda na bateria, os mesmos 8.77 do australiano. Precisando de 8.43 para virar, Julian ainda viu Gabriel entubar uma onda de 9.57. Não dava mesmo para o número 1 do mundo, que mais uma vez ficou atrás do paulista de Maresias.





Round 4

1. Conner Coffin (EUA) 9.43 x Jordy Smith (AFS) 11.50 x Ryan Callinan (AUS) 7.93

2. Michel Bourez (TAH) 6.57 x Sebastian Zietz (HAV) 11.93 x Gabriel Medina (BRA) 16.90

3. Yago Dora (BRA) 15.97 x Julian Wilson (AUS) 12.44 x Joel Parkinson (AUS) 7.77

4. Jesse Mendes (BRA) 7.00 x Joan Duru (FRA) 10.80 x Kelly Slater (EUA) 9.20





Quartas de final

1. Jordy Smith (AFS) 13.16 x Sebastian Zietz (HAV) 6.93

2. Gabriel Medina (BRA) 19.43 x Conner Coffin (EUA) 14.26

3. Yago Dora (BRA) 10.17 x Kelly Slater (EUA) 15.53

4. Julian Wilson (AUS) 13.50 x Joan Duru (FRA) 10.07









Semifinal

1. Jordy Smith (AFS) 15.83 x Gabriel Medina (BRA) 16.27

2. Kelly Slater (EUA) 11.17 x Julian Wilson (AUS) 14.20





Final

1. Gabriel Medina (BRA) 18.34 x Julian Wilson (AUS) 16.70





Globo Esporte