Artilheiro da série C, Caio Dantas troca o Botafogo-SP pelo Cuiabá

(Foto: Raul Ramos/Ag. Botafogo/Divulgação)

O atacante Caio Dantas foi contratado oficialmente pelo Cuiabá para a temporada 2019. Disputado por Fluminense e Coritiba, o artilheiro do Botafogo-SP na série C do Campeonato Brasileiro de 2018 passará por exames no clube mato-grossense e deve assinar contrato de um ano.





Ainda sem divulgar nomes, o Cuiabá se mantém discreto no mercado da bola. A equipe perdeu os jogadores Jenison, Bruno Sávio e João Carlos e busca reforços para o ataque. Além de Dantas, a equipe confirmou as chegas dos meias Toty, Jailson e o zagueiro Douglas Mendes.





Do elenco que conquistou o acesso a série B, permanecem o o goleiro Victor Souza, o lateral-direito Weriton, o zagueiro Edson Borges, o lateral-esquerdo Danilo, os volantes Escobar, Marino, Magno, Profeta e Alê, além dos meias Doda e Eduardo Ramos tiveram seus contratos renovados.





O Cuiabá estreia no Campeonato Mato-Grossense no dia 20 de janeiro contra o Luverdense, na Arena Pantanal.