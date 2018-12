Às vésperas do ATP de Brisbane, Kyrgios polemiza:"Se vencer o Aberto da Austrália, me aposento"

(Foto: Matthew Stockman/Getty Images)









Nick Kyrgios não cansa de ser polêmico. A bomba da vez foi a declaração sobre "parar de jogar, caso vença o Aberto da Austrália". O australiano conhecido por seu comportamento rebelde deu este depoimento a poucos dias da estreia no ATP 250 de Brisbane, que ele aliás defende o título em 2019. A estreia do tenista na temporada acontece depois de um susto em sua preparação. Na véspera do natal, Kyrgios foi picado por uma aranha. Ele foi tratado e passa bem. O ATP de Brisbane começa nesta segunda-feira e vai até o dia 6 de janeiro.





"Estou cansado de viajar pelo mundo. Passo muito tempo longe de casa e não gosto disso. Se eu vencer o Aberto da Austrália, eu me aposento do circuito"





O australiano falou também sobre a importância do início da temporada ser justamente em sua casa, onde ele teve a felicidade de faturar o ATP de Brisbane durante a última edição.





- Tenho boas lembranças de Brisbane, me sinto confortável aqui e estou realmente ansioso para jogar na Austrália neste próximo mês - disse.





Kyrgios acumula quatro títulos ATP e está em busca de mais. Sobre suas condições por conta da picada de aranha, ele afirma não estar 100%. Neste sábado, ele treinou por apenas 15 minutos em quadra.





- Não foi uma mordida muito grave. Senti uma certa irritação no meu pé um dia antes do natal e depois acordei no dia de natal com meu pé realmente inchado. Fiquei no hospital nos últimos dias recebendo antibióticos, vou me recuperar, mas isso definitivamente impactou minha preparação e o pé ainda está inchado. Não fui capaz de pisar na quadra ou fazer qualquer coisa nos últimos dois dias, mas pelo menos está progredindo - encerrou Kyrgios.





