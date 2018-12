Atlético-PR inclui "H" no nome, muda escudo e camisa como nova identidade

O Atlético-PR lançou nesta terça-feira a nova identidade visual do clube, com alterações na grafia do time, no uniforme e no escudo. O clube também lançou um novo mascote, a "Família Furacão". As alterações não serão usadas na partida desta quarta-feira, quando o Atlético-PR enfrenta o Junior Barranquilla, pela final da Copa Sul-Americana.





(Foto: Albari Rosa/Gazeta do Povo)









Entre as principais mudanças estão a recuperação da letra "H" para o nome do clube. Em defesa da alteração, o presidente Mario Celso Petraglia lembrou que a intenção é resgatar o passado. O Atlético-PR, então, passa a se chamar Club Athletico Paranaense, como em sua fundação em 1924.





– Dentro da nossa nova identidade, a nossa proposta também é resgatar o passado. Começamos com Club Athletico. Temos também que assumir que o Atlético é o Atlético Mineiro. Queremos resgatar o nosso nome de registro. Na nossa caminhada mudamos, mas não há nenhum registro dessa mudança - disse Petraglia na apresentação do evento.





Outra grande alteração vem no escudo do time, que agora é formado por quatro listras ascendentes e a sigla CAP completando o formato.





Segundo o Giovanni Vannucchi, representante da OZ, empresa contratada para criar a nova identidade visual, o escudo reúne ideias que vem do vento do furacão, detalhes da bandeira do estado do Paraná e também do conceito de crescimento. Conforme ele, uma pesquisa realizada mostrou que havia a necessidade de ligar mais o clube a um furacão.





A nova camisa redesenha a ideia do escudo e as listras pretas perdem o protagonismo. O uniforme principal é vermelho e com as quatro listras no canto esquerdo. O segundo uniforme é branco e obedece o mesmo formato, com as listras vazadas.





O Atlético-PR também apresentou o seu novo mascote, ou novos mascotes: a família Furacão, composta por marido, esposa dois filhos e furaCão, o cachorrinho da família.





O evento teve a participação de cerca de 500 pessoas, entre conselheiros do clube, convidados, torcedores e ex-jogadores. O projeto tem palavras de ordem "Ambição","Entusiamo", "Rebeldia" e "Inovação", e o clube define o momento como o "início de uma nova era".





As mudanças realizadas pelo Atlético-PR não foram tão radicais quanto propunha o presidente do clube, Mario Celso Petraglia, que chegou a dizer que o estudo previa até mesmo a mudança das cores símbolo. Petraglia disse em entrevista que gostaria até mesmo de mudar o nome do Atlético-PR para Paranaense, para que houvesse uma diferenciação com outros clubes como o mesmo nome, sobretudo o Atlético-MG.





Globo Esporte