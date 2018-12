Bale é eleito o melhor jogador do Mundial, e brasileiro Caio fica com o segundo lugar

Ao fim do Mundial de Clubes, com o Real Madrid novamente sagrando-se campeão - é o primeiro da história a faturar o título três vezes consecutivas -, a Fifa divulgou a premiação para os melhores jogadores da competição realizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. E sem muita surpresa: Gareth Bale foi eleito Bola de Ouro.





O galês marcou todos os três gols da vitória do Real Madrid sobre o Kashima por 3 a 1 sobre o Kashima Antlers, na semifinal. Embora não tenha deixado o seu na decisão deste sábado, com goleada sobre o Al Ain, Bale terminou o Mundial no topo da lista de artilheiros.





O brasileiro Caio foi eleito o segundo melhor jogador do torneio e recebeu, portanto, a Bola de Prata. Aos 24 anos, ele foi de fato o principal destaque do Al Ain, marcou um gol na semifinal diante do River Plate e está na mira do futebol português.





A Bola de Bronze ficou com Rafael Borré, do River Plate, artilheiro do Mundial ao lado de Bale, ambos com três gols. Ele balançou as redes duas vezes contra o Al Ain, na semifinal, e uma na goleada sobre o Kashima Antlers, na disputa do terceiro lugar.





Globo Esporte