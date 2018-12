Blue Tree Hotels oferece tarifa especial para São Silvestre

Considerada uma das principais corridas de rua do mundo, a tradicional prova de São Silvestre reúne atletas de dezenas de países, além de corredores de outros Estados brasileiros, que desembarcam na cidade de São Paulo para percorrer os 15 quilômetros do desafio no dia 31 de dezembro. Com hotéis próximos ao ponto de largada (e chegada), na Avenida Paulista, e com fácil acesso aos aeroportos de Congonhas e Internacional de Guarulhos, a Rede Blue Tree é a melhor opção para quem busca hospedagem no período de sua realização, seja para curtir a prova como observador ou descansar após completá-la.





Blue Tree Premium Paulista – a cerca de 600 metros do local de partida da Corrida de São Silvestre, o hotel oferece diárias a partir de R$ 560 (+ 5% de taxa) para duas pessoas no mesmo apartamento. Cercado de teatros, museus, shoppings, bares, restaurantes e da elegante Rua Oscar Freire, a unidade dispõe de infraestrutura completa e facilidades exclusivas, como serviços orientais.





Blue Tree Premium Faria Lima – a 20 minutos do ponto de início da prova, o hotel apresenta diárias a partir de R$ 269 (+ 5% de taxa) para duas pessoas no mesmo apartamento, com café da manhã incluso. Famosa pela agitada vida noturna, a região concentra renomados bares e restaurantes, além de estar a poucos metros dos shoppings JK e Iguatemi, do complexo gastronômico Eataly e do restaurante Jamie’s Italian, do famoso chef Jamie Oliver.





Blue Tree Premium Morumbi – a 30 minutos da Avenida Paulista, para o período, o hotel oferece diárias a partir de R$ 229 (+ 5% de taxa) para duas pessoas no mesmo apartamento. Em frente ao Shopping Morumbi e próxima aos grandes centros empresariais da região da Avenida Berrini, a unidade dispõe de piscina coberta e climatizada e outra descoberta em temperatura ambiente, solarium e serviço de quarto 24 horas, além de lobby bar, academia e o restaurante Noah Espaço Jonnie, com uma variedade de especialidades que incluem refeições leves e típicas de várias regiões.