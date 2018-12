Botafogo deve liberar parte do Santa Cruz para início do Paulistão

(Foto: Raul Ramos/Ag. Botafogo/Divulgação)

O Botafogo-SP anunciou um acordo com o Ministério Público e a Polícia Militar para liberar parte do Estádio Santa Cruz para as três primeiras partidas do Campeonato Paulista. O Santão está passando por reforma em um dos setores, que se tornará uma grande arena multiuso.





Este acordo acontece após o local ter sido reprovado pela PM no laudo de segurança entregue à Federação Paulista de Futebol (FPF). A presença de materiais de construção soltos no setor “da churrasqueira” era um dos principais empecilhos para a liberação do estádio.





A parte que está sendo reformada ficará bloqueada para acesso dos torcedores nos três primeiros jogos do Pantera em casa no estadual, contra São Bento (20/01), Ferroviária (28/01) e São Caetano (05/02). As arquibancadas laterais, atrás dos gols, a arquibancada coberta, a cativa e os camarotes estarão abertos para o público.





A programação é de que a arena estivesse pronta antes do início do Paulistão, mas a programação foi estendida. Após esses três jogos, o Estádio deve voltar a receber sua lotação máxima, de 29 mil torcedores, segundo laudo emitido pela PM. O Santa Cruz está em dia com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que vence somente em novembro de 2019.





Enquanto isso, os jogadores treinam com o técnico Léo Condé de olho no estadual. O time tem três amistosos para o mês de janeiro, antes da estreia no dia 20, contra o São Bento, no Santa Cruz, às 11h.