Botafogo-SP anuncia pacotão de reforços para a temporada 2019

(Foto: Raul Ramos/Divulgação/Botafogo F.C.)

Por Redação Blog do Esporte









O início da semana no Botafogo-SP foi de apresentações. Nesse segunda-feira, a diretoria apresentou um pacotão com cinco reforços para a disputa do Campeonato Paulista e da série B do Campeonato Brasileiro. São os goleiros Darley (Boa Esporte) e João Vitor (Grêmio Anápolis), o zagueiro Ednei (Cuiabá), o volante Evandro (Bragantino) e o meio-campista Wellington Bruno (Rayong-Tailândia).





Em seguida, nesta terça-feira, mais dois nomes foram apresentados na equipe. O meia Brayan, que estava no sub-20 do Flamengo, e o atacante Jean Silva, que disputou a série C do Brasileiro pelo Ypiranga-RS. Todos já tiveram seus contratos acertados.





O clube explica que todas essas apresentações se devem ao sigilo que as negociações seguiram. Muitos ainda estavam atuando em clubes das série A e B e por isso o cuidado foi tomado para que tudo ocorresse normalmente. O Pantera também havia confirmado o nome do goleiro Rodrigo Viana, anunciado pelo técnico Léo Condé.





Confira a trajetória dos jogadores:





Darley: 28 anos, estava no Boa Esporte e disputou a série B do Brasileiro





João Vitor: 27 anos, estava no Grêmio Anápolis, de Goiás, e defendeu as cores do Crac e Novorizontino





Ednei: 28 anos, estava no Cuiabá-MT





Evandro: 28 anos, estava no Bragantino, que também conquistou o acesso para a série B do Brasileiro





Wellington Bruno: Esteve no Pantera em 2014 e chega da Tailândia para a próxima temporada





Brayan: se destacou na Copa Paulista de 2017 pelo Paulista





Jean Silva: estava no Ypiranga-RS