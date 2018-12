Botafogo-SP marca três amistosos antes da estreia no Paulistão 2019

(Foto: Raul Ramos/Divulgação/Botafogo F.C.)









Em preparação para a Série A1 Campeonato Paulista, o Botafogo-SP marcou três amistosos contra times do estado de São Paulo para o técnico Léo Condé conhecer melhor os jogadores e começar a dar uma cara à equipe que vai entrar em campo no dia 20 de janeiro, quando recebe o São Bento, no estádio Santa Cruz.





Os comandados de Léo Condé jogam uma partida em casa e duas fora. No estádio Santa Cruz, encara o Sertãozinho no dia 5 de janeiro, às 16h. Na mesma semana, no dia 9, viaja e joga contra o Linense, em Lins, às 16h. Ambos os times disputarão a Série A2.





O último jogo está marcado para o dia 12 do mesmo mês. Também às 16h, encara o Ituano, em Itu e encerra os amistosos em preparação para o estadual. O Pantera e o Galo estão no Grupo D do Paulistão.





Atualmente, o Tricolor conta com 14 jogadores anunciados oficialmente. Plínio, zagueiro e capitão na última temporada, aguarda o restante dos reforços para 2019, que, além do Paulistão, conta com a Série B do Campeonato Brasileiro.





Globo Esporte