Botafogo-SP negocia lateral que estava no Guarani

(Foto: Letícia Martins/Guarani FC)

O Botafogo de Ribeirão Preto continua sua busca para renovar o elenco para a temporada 2019. A equipe busca a contratação do lateral-esquerdo Pará, de 23 anos, que estava no Guarani e pertence ao Cruzeiro. As informações iniciais foram publicadas pela Rádio Itatiaia, de Minas Gerais.





Segundo a emissora, o jogador vai rescindir o contrato com o clube mineiro, que estaria em vigor até o dia 23 de julho de 2019, e assinaria de modo definitivo com o Pantera. A diretoria do clube paulista não desmente o interesse, mas também não confirma a contratação.





“O Botafogo prospecta diversos jogadores. Só vamos divulgar qualquer contratação for efetiva. Os jogadores prospectados são muitos. Quem está à frente é o Léo Franco, eu não consigo te confirmar nem desmentir a informação”, disse o presidente Gerson Engracia Garcia.





O jogador esteve em campo em 26 jogos na série B do Campeonato Brasileiro, sendo 25 como titular do Bugre. Marcou um gol, recebeu três cartões amarelos e nenhum vermelho. O atleta também já vestiu as cores do Figueirense-SC, Bahia, Athletico e América-MG, onde conquistou a série B em 2017.