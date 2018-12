Brasil surpreende no 4x200m livre e conquista o ouro com recorde mundial em Hangzhou

(Foto: Satiro Sodré / SSPress / CBDA)









Foi um feito espetacular! Azarão na final do revezamento 4x200m livre, o jovem time brasileiro surpreendeu os favoritos Rússia, China e Estados Unidos e conquistou a medalha de ouro no Mundial de piscina curta (25m) de Hangzhou, na China, com direito a recorde mundial. O quarteto formado por Luiz Altamir, Fernando Scheffer, Leonardo Santos e Breno Correia liderou de ponta a ponta e bateu na frente com o tempo de 6m46s81 - mais de dois segundos abaixo do antigo recorde (6m49s04).





A prova foi uma das mais fortes em quatro dias de disputas na China. Além do ouro do Brasil, os outros dois times no pódio também nadaram abaixo do recorde mundial anterior. A Rússia levou a prata (6m46s84) e a China, que contou com o astro multicampeão olímpico Sun Yang, ficou com o bronze (6m47s53).





O impressionante na equipe brasileira é a juventude. Mais velho do quarteto, Leonardo Santos tem apenas 23 anos. Campeão do 4x200m livre no Pan de 2015 e integrante do Time Brasil nas Olimpíadas Rio 2016, Luiz Altamir foi o mais testado em competições internacionais do quarteto, mas também tem apenas 22 anos. Fernando Scheffer tem 20 e Breno Correia é o caçula com 19.





- É um sonho! Todo mundo aqui queria muito isso. Queríamos mais que todo mundo. A gente conseguiu! - vibrou Altamir, que não conseguiu conter as lágrimas após a prova.





- Nosso 4x100m livre já vem muito bem e, agora, acho que o Brasil vai olhar com carinho também para o 4x200m. A gente sai muito satisfeito com o recorde mundial. A gente sabia que era algo possível, estamos muito felizes com o objetivo concluído - completou Breno Correia, que já tinha ido ao pódio com o bronze do 4x100m livre na abertura do Mundial.





A prova





O Brasil nadou praticamente toda a prova abaixo dos tempos do antigo recorde mundial. Luiz Altamir abriu muito forte e já mandou o recado para os adversários. O nadador brasileiro colocou quase um corpo de frente em relação ao antigo recorde e passou os primeiros 200m na liderança, com parcial de 1m42s03.





Fernando Scheffer veio na sequência, chegou a perder a ponta por alguns metros para o americano Ryan Held, mas retomou a velocidade e também passou na frente com parcial de 1m40s99.





O terceiro na piscina foi Leonardo Santos, que substituiu Leonardo de Deus em relação ao time que nadou as eliminatórias e não deixou o ritmo cair. Competindo com Sun Yang, Léo sofreu pressão das equipes de Rússia e China, mas conseguiu entregar para Breno Correia como o Brasil ainda na luta pela primeira posição: parcial de 1m42s81.





O caçula do time fez então a mágica acontecer. Breno Correia foi espetacular na água. O baiano de 19 anos cravou a melhor parcial de todos os atletas na prova, com 1m40s98, e garantiu o ouro e o recorde mundial para o Brasil.





Brasil recebe a medalha de ouro do revezamento 4x200m livre no Mundial de piscina curta





No mesmo dia em que a nova geração da natação brasileira mostrou força, o maior atleta do país na modalidade fez o que pode ter sido a última prova individual da brilhante carreira.





Dono de três medalhas olímpicas (um ouro e dois bronzes) e recordista de pódios do Brasil em Mundiais (18), Cesar Cielo nadou a final dos 50m livre em Hangzhou contra a nova geração internacional de velocistas e não conseguiu ir além do sétimo lugar, com o tempo de 21s20.





O ouro foi para o russo Vladimir Morozov, que cravou 20s33. A prata ficou com o americano Caeleb Dressel (20s54) e o bronze com o sul-africano Brad Tandy (20s94).





César Cielo fica em sétimo na final dos 50m livre do Mundial de piscina curta





Outro veterano que disputou final nesta sexta foi Guilherme Guido. Um dos candidatos ao pódio nos 50m costas, o nadador de 31 anos bateu na trave, terminando em quinto com o tempo de 22s79 - apenas três centésimos acima do terceiro colocado.





O ouro ficou com o russo Evgeny Rylov (22s58), a prata foi para o americano Ryan Murphy (22s63) e o irlandês Shane Ryan garantiu o bronze com 22s76.





Guilherme Guido fica em quinto lugar na final dos 50m costas do Mundial de piscina curta





O Brasil ainda esteve na final dos 100m medley, com Caio Pumputis. O jovem de 19anos não conseguiu repetir a boa participação nas eliminatórias e terminou em oitavo, com o tempo de 52s28. Kliment Kolesnikov, da Rússia, venceu a prova (50s63), seguido de Marco Orsi, da Itália (51s03) e Hiromasa Fujimori, do Japão (51s53).





A manhã desta sexta-feira também foi de semifinais na China, com resultado agridoce para o Brasil. Atual recordista mundial dos 50m borboleta, o veterano Nicholas Santos confirmou a boa fase e avançou para a decisão com o melhor tempo. Já Etiene Medeiros, recordista mundial e bicampeã dos 50m costas, acabou errando na largada e deu adeus ao sonho do tri.





Aos 38 anos, Nicholas Santos segue em plena forma e sobrou nas semifinais dos 50m borboleta. O brasileiro foi o único abaixo dos 22s (21s96), com vantagem de mais 38 centésimos para o segundo colocado, o sul-africano Chad Le Clos.





Nicholas vence semi e garante vaga na final dos 50m borboleta no Mundial de piscina curta





Pouco depois de Nicholas, foi a vez de Etiene Medeiros lutar por vaga na decisão dos 50m costas. A pernambucana, que tinha liderado as eliminatórias, acabou escorregando na saída do bloco, o que comprometeu toda a prova. Com o tempo de 26s91, Etiene ficou apenas com a 15ª colocação e está eliminada.





- Eu caí do bloco e não consegui reagir. Até acho que passei bem forte, mas ainda estou sem reação. Esse tipo de coisa não tem como a gente prever, mas acontece. Eu realmente escorreguei. Em uma prova de 50m, não tem como recuperar. Estou bem triste, não tenho palavras - lamentou Etiene.





