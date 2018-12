Brasileiro do levantamento de peso, Mateus Gregório é suspenso pela IWF após exame antidoping

(Foto: Tom Pennington/Getty Images)









Integrante do Time Brasil na Olimpíada do Rio de Janeiro, o atleta Mateus Gregório foi suspenso provisoriamente pela Federação Internacional de Levantamento de Peso (IWF) neste domingo. Em seu site oficial, a entidade informou que Mateus teve um resultado adverso em exame antidoping para a substância Oxandrolona, anabolizante que aumenta o nível de testosterona.





A IWF não informou a circunstância, data ou local do exame e também não deu outros detalhes sobre o brasileiro. Mateus disputou a Rio 2016 no peso até 105kg e não se classificou para a decisão. Também foi medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015.





Além do exame do brasileiro, a IWF informou que outros atletas tiveram resultados analíticos adversos, inclusive análises que foram levadas novamente ao laboratório, provenientes das Olimpíadas de Londres 2012, dos atletas Meline Daluzyan, da Armênia; Valentin Hristov, do Azerbaijão; Mikalai Novikau, de Belarus; Oleksiy Torokhtiy, da Ucrânia; e Ruslan Nurudinov, do Uzbequistão.





Outras atletas com resultados analíticos adversos em 2018 foram listados: Cristina Iovu, da Romênia; Maria V. Rodriguez Araya e Ana V. Rodriguez Araya, da Costa Rica; Teerapat Chomchuen e Duanganksnorm Chaidee, da Tailândia; Poonam Dalal, da Índia; Dayana Dimitrova, da Bulgária.





Globo Esporte