Camisa do Corinthians é eleita a 2ª mais bonita do mundo por site; Palmeiras está entre as mais feias

A terceira camisa do Corinthians em 2018, que homenageia Ayrton Senna, foi eleita a segunda mais bonita do mundo pelo site "Footy Headlines", especializado em uniformes de clubes de futebol.





Em primeiro lugar do ranking ficou a camisa da Nigéria, utilizada durante a Copa do Mundo (veja aqui a lista completa).





Uniforme da Nigéria foi escolhido como o mais bonito da temporada (Foto: Divulgação)





Outro clube brasileiro ganhou destaque na lista do "Footy Headlines", mas não por um bom motivo. A terceira camisa do Palmeiras, utilizada na festa do título brasileiro, ficou entre as mais feias.





O uniforme do Verdão aparece em 12º lugar no ranking, que é liderado pelo Rostov, da Rússia (veja aqui a lista completa).





Segundo o "Footy Headlines", a terceira camisa do Palmeiras "tem cores e um corte estranho".





William, Gustavo Scarpa e Felipe Melo posam com a terceira camisa do Palmeiras (Foto: Divulgação)





As camisas mais bonitas de 2018





Nigéria (primeiro uniforme)

Corinthians (terceiro uniforme)

Betis (primeiro uniforme)

Real Madrid (primeiro uniforme)

Barcelona (segundo uniforme)

Parma (terceiro uniforme)

Lazio (primeiro uniforme)

França (segundo uniforme)

Bologna (segundo uniforme)

Olympique de Marselha (segundo uniforme)

Jamaica (primeiro uniforme)

Wolverhampton (primeiro uniforme)

Manchester United (terceiro uniforme)

Inter de Milão (primeiro uniforme)

Everton (primeiro uniforme)





Os uniformes mais feios do ano





Rostov (quarto uniforme)

Napoli (terceiro uniforme)

Villarreal (segundo uniforme)

Tottenham (primeiro uniforme)

Hannover 96 (terceiro uniforme)

Milan (segundo uniforme)

Liverpool (terceiro uniforme)

Caen (primeiro uniforme)

Egito (primeiro uniforme)

Sérvia (primeiro uniforme)

Schalke 04 (segundo uniforme)

Palmeiras (terceiro uniforme)

Arsenal (primeiro uniforme)

Strasbourg (segundo uniforme)

Arábia Saudita (segundo uniforme)





