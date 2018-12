Carlos Barbosa fará peneira de futsal em 2019 para as categorias de base

(Foto: Jayne Santos / ACBF)

O clube de futsal de Carlos Barbosa fará mais uma edição do Peneirão para 2019. A equipe busca atletas para as categorias sub-17 (atletas nascidos em 2002 e 2003) e para o sub-15 (atletas nascidos em 2004 e 2005). As avaliações ocorrerão entre os dias 4 e 6 e fevereiro para o sub-17 e 7 e 8 de fevereiro para o sub-15. As inscrições se encerram no dia 17 de janeiro.





As inscrições serão feitas pelo site da ACBF . É importante ler atentamente as instruções no site e efetuar o pagamento da taxa de R$ 70,00 para confirmar a inscrição. Os jovens receberão uma camiseta e lanche nos dias das avaliações.





Para os testes da categoria sub-17, os atletas serão divididos em dois grupos. O primeiro se apresenta no dia 04/02 e o segundo no dia 05/02. Os atletas pré-selecionados seguirão para o teste final no dia 06/02. No sub-15, todos os jovens deverão comparecer no dia 07/02. Os pré-selecionados seguirão para as avaliações no dia 08/02.





O Peneirão da ACBF ocorrerá no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa, a partir das 13h30min. Todos os atletas participantes deverão levar tênis, calções e meias de jogo. Além disso, deverá levar também RG, ou Certidão de Nascimento, Atestado médico que comprove que o atleta está apto a prática de esportes e uma autorização assinada pelos pais.