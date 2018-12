Carros da Stock Car invadem a madrugada paulistana pelas ruas do Centro

(Foto: Bruno Terena/RF1/Vipcomm)









A Hero Super Final, corrida final e que define o campeão de 2018 da Stock Car, será realizada neste domingo (9) às 11 horas da manhã em Interlagos – e os ingressos ainda estão à venda. Para esquentar a disputa pelo título entre Daniel Serra e Felipe Fraga, a categoria fez uma ação promocional com os carros dos dois pilotos invadindo o centro de São Paulo durante a madrugada nesta semana.





As máquinas passaram pelo Teatro Municipal, Viaduto do Chá e outros pontos tradicionais do centro da capital paulista. A decisão da Stock Car será realizada com uma prova única de 40 minutos de duração mais uma volta. Piloto da Eurofarma RC, Serra soma 297 pontos contra 272 de Fraga, da Cimed Chevrolet Racing. A final terá pontuação dobrada, premiando o vencedor com 60 pontos. Os pilotos são os dois últimos campeões da Stock Car, e lutam pelo bicampeonato.





Nessa corrida, os pilotos terão somente sete botões de ultrapassagem disponíveis, sendo que seis pilotos ainda podem receber um botão extra na votação popular do Fan Push, que está disponível no site da categoria. No pit-stop obrigatório da corrida, os pilotos precisam trocar no mínimo dois pneus e realizar o abastecimento.





O treino classificatório da Stock Car será neste sábado (8) ao meio-dia, com transmissão ao vivo do SporTV, que também exibe a prova no domingo às 11 horas. A corrida final também será transmitida ao vivo pela TV Globo e pelo SporTV2.





Confira as possibilidades de título para os dois pilotos em Interlagos:





POSSIBILIDADES: SERRA CAMPEÃO





Se Fraga... | Serra só precisa de...

Vencer (332 pontos) | 4º lugar (335 pontos)

2º lugar (324) | 6º lugar (327)

3º lugar (316) | 8º (319)

4º lugar (310) | 10º (311)

5º lugar (306) | 11º (307)

6º lugar (302) | 13º (303)

7º lugar (298) | 15º (299)

8º ou pior (294)| campeão (297)





POSSIBILIDADES: FRAGA CAMPEÃO





Fraga campeão | Serra não pode passar de...

Vencer (332 pontos) | 5º lugar (331)

2º lugar (324) | 7º lugar (323)

3º lugar (316) | 9º lugar (315)

4º lugar (310) | 11º (307)

5º lugar (306) | 12º (305)

6º lugar (302) | 14º (301)

7º lugar (298) | não pontuar (297)