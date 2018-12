Ciclismo de Ribeirão Preto conquista tetracampeonato

Sucesso no Ranking Nacional de Estrada da Equipe de Ciclismo de Ribeirão Preto São Francisco Saúde/Klabin/Secretaria de Esportes contou, entre outros, com o apoio do Nacional Inn Hotéis





A conquista da quarta estrela, na temporada 2018 prenuncia voos ainda maiores em 2019. O primeiro lugar também fora celebrado nos anos 2012, 2013 e 2017, sob o comando de Marcelo Donnabella. Com 1.921 pontos, o plantel ribeirão-pretano somou mais de 600 pontos à frente em relação ao 2º colocado, a Equipe de São José dos Campos, que acumulou 1.290 pontos.





Marcelo Donnabella sustenta que “a palavra-chave para conseguir ir bem no Ranking Nacional é regularidade. E nós conseguimos fazer isso muito bem este ano. Nosso momento é muito bom, fizemos uma temporada excelente e estamos satisfeitos com essa conquista”.





Para o presidente da Equipe, Danilo Terra, a vitória é resultado de um esforço coletivo. “Uma temporada vitoriosa coroada com um título importante e de peso. O tetra é resultado de muito esforço dos atletas, da comissão técnica e também de todos os parceiros e patrocinadores que apoiam muito para que esse projeto seja possível. Estamos muito orgulhosos. Agora é comemorar, descansar e voltar com tudo para 2019”, celebra.