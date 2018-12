Com Kyrie Irving dominante, Celtics batem os Hornets e voltam a vencer na NBA

Nada como uma noite após a outra. Vindo de três derrotas na NBA, o Boston Celtics sentou no divã. Antes de enfrentar o Charlotte Hornets, os jogadores se reuniram com a comissão técnica. E a chacoalhada funcionou. Com uma partida de dominância e grande atuação de Kyrie Irving, a equipe voltou a vencer na liga americana de basquete: 119 a 100 fáceis no TD Garden antes do duelo natalino do dia 25 de dezembro.





Kyrie Irving foi o dono da noite. O armador terminou o jogo com 25 pontos, quatro rebotes e cinco assistências. Jayson Tatum teve 17 pontos. Marcos Morris também foi bem com 12 pontos e oito rebotes. Al Horford teve dez pontos, seis rebotes e cinco assistências. Nos Hornets, Kemba Walker anotou 21 pontos, com quatro assistências.





O Boston chegou a vitória de número 19, com 13 derrotas e o quinto lugar na Conferência Leste. Já o Charlotte Hornets perdeu o jogo de número 15, com 16 vitórias e o sexto lugar da mesma conferência.





Na próxima rodada, o Charlotte Hornets encara o Brooklyn Nets, fora de casa, na quarta-feira, dia 26. Já o Celtics joga antes. Faz a rodada de Natal da NBA na terça-feira, 25, contra o Philadelphia 76ers, em casa, no TD Garden.





Kyrie Irving teve um primeiro quarto impressionante. O armador dos Celtics anotou 17 pontos nos primeiros 12 minutos, com a mão muito calibrada. Kyrie meteu bolas de três, outras em infiltrações e ainda conseguiu distribuir bem o jogo para o Boston, que tinha sempre uma ação à frente dos Hornets, vencendo o período por 29 a 26 em duelo particular de Irving com Kemba Walker.





No segundo período, o domínio dos Celtics foi maior. A parcial teve 39 a 21. O desequilíbrio trouxe tranquilidade para o time da casa, que vinha de três derrotas que forçaram inclusive uma reunião entre os jogadores. Marcus Morris e Jayson Tatum. Com uma pegada muito maior que a do Charlotte, apesar do esforço de Jeremy Lamb para ajudar Walker, o placar do intervalo tinha confortáveis 68 a 47 para os Celtics.





Em terceiro quarto mais comedido dos dois lados, os Celtics mantiveram a ponta e a boa vantagem diante do rival. Al Horford com boa presença, chegou a cinco assistências além de seis rebotes. Jayson Tatum também não se escondeu, alcançando os 17 pontos. Mas Kyrie Irving, chegando aos 25 pontos, seguia liderando o time. Vindo do banco nos Hornets, Willy Hernangomez era a boa surpresa dos visitantes, auxiliando na pontuação com 15 pontos. Só que o placar mantinha longos 94 a 67 para os Celtics.





No último período, bastou ao Boston administrar a vantagem diante de um Charlotte que pouco incomodava e aceitava a derrota. Rodando o banco nos minutos finais, o Boston viu a vantagem diminuir, mas nada que incomodasse. Assim, os Celtics voltaram a vencer após três rodadas, 119 a 100, tranquilizando a franquia antes da rodada de Natal diante do Philadelphia 76ers.





Vince Carter brilha, e Hawks batem Pistons





Jogando fora de casa, o Atlanta Hawks surpreendeu o Detroit Pistons e venceu a terceira seguida. E muito por conta do jogo coletivo apresentado. A vitória por 98 a 95 veio com boas atuações de nomes como o veterano Vince Carter, cestinha do time com 18 pontos e sete rebotes, sua maior marca do ano. Além dele, Alex Len teve duplo-duplo com 15 pontos e 16 rebotes. E o calouro Trae Young foi bem com 12 pontos, seis rebotes e seis assistências.





Do outro lado, Andre Drummond terminou com 13 pontos e 15 rebotes. Blake Griffin fez 15 pontos com sete rebotes. A vitória foi apenas a oitava dos Hawks, que estão fora da zona de classificação aos playoffs. Já os Pistons conheceram a 16ª derrota e estão com campanha negativa neste momento da NBA.





Campanhas

Hawks: 9V e 23D (13º no Leste)

Pistons: 15V e 16D (7º no Leste)





Próximos jogos

Hawks: Quarta, 26, Indiana Pacers, em casa

Pistons: Quarta, 26, Washington Wizars, em casa





Pacers passeiam em cima dos Wizards





O Indiana Pacers melhorou ainda mais sua campanha e briga de vez pelo quarto lugar da Conferência Leste. Jogando em casa, o time bateu o Washington Wizards neste domingo sem dificuldades por 105 a 89. Com o triunfo, o time chega a 22 na temporada. E o Washington perdeu a 21ª. Myles Turner foi o nome da partida, com 18 pontos e 17 rebotes para os Pacers. Domantas Sabonis também teve duplo-duplo com 15 pontos e dez rebotes. Do outro lado, Thomas Bryant anotou 11 pontos, com sete rebotes. Markieff Morris fez 16 pontos, com seis rebotes. John Wall esteve apagado com sete pontos e cinco assistências.





Campanhas

Wizards: 13V e 21D (11º no Leste)

Pacers: 22V e 12D (4º no Leste)





Próximos jogos

Wizards: Quarta, 26, Detroit Pistons, fora

Pacers: Quarta, 26, Atlanta Hawks, fora





Brooklyn Nets vence mais uma; Suns é vítima





Em campanha de recuperação, o Brooklyn Nets venceu mais uma na NBA. Neste domingo, a equipe jogou em casa e derrotou o Phoenix Suns por 111 a 103. Spencer Dinwiddie foi o cestinha dos Nets com 24 pontos e sete assistências. D'Angelo Russell teve 18 pontos, oito assistências e seis rebotes. Nos Suns, o calouro Deandre Ayton fez 26 pontos, com 18 rebotes, um robusto duplo-duplo. E Devin Booker anotou 25 pontos, com nove assistências.





Campanhas

Suns: 8V e 26D (15º no Oeste)

Nets: 16V e 19D (10º no Leste)





Próximos jogos

Suns: Quarta, 26, Orlando Magic, fora

Nets: Quarta, 26, Charlotte Hornets, em casa





