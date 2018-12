Competidora de Barretos destaca emoção de estrear na São Silvestre

(Foto: Djalma Vassão/Gazeta Press)









Neste domingo, milhares de corredores se juntaram no Centro de Convenções do Anhembi, para o último dia de entrega dos kits da 94° edição da Corrida Internacional de São Silvestre e, entre a multidão, Elisa Junqueira Galletti era uma das mais empolgadas para o dia 31, data que acontece a prova. Para ela, participar pela primeira vez da corrida mais tradicional da América Latina é um feito que ficará para a vida inteira.





“O grupo que fizemos é muito legal, todos querendo correr sempre que possível. No final de ano, pensamos em competir em uma corrida longa, importante e escolhemos a São Silvestre. Fizemos as inscrições, viemos para São Paulo, é uma grande cidade, e estamos todos muito ansiosos para fazer parte desse grande evento”, afirmou Galletti em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.





Aos 44 anos, Elisa destaca que seu amor pela corrida começou por causa da família, mais especificamente, de alguém que ainda nem tinha nascido ainda, já que começou a praticar a modalidade depois que engravidou do seu segundo filho.





“Somos todos apaixonados por esporte, amamos correr e faço esporte desde criança, está no meu sangue já. Fiz de tudo um pouco, hipismo, ginástica, jazz. ballet, mas me apaixonei pela corrida agora que já estou um pouco mais velha. Depois que engravidei do meu segundo filho, comecei a correr para emagrecer e, aos poucos, o grupo foi aumentando e fomos correndo sempre que possível”, enfatizou a estreante na São Silvestre.





Acessos





A 94ª Corrida de São Silvestre terá um esquema especial de acesso à largada e chegada, visando assegurar maior facilidade aos atletas oficialmente inscritos e informar ao público que pretende acompanhar a Corrida. No período das 5h às 10h serão permitidos apenas atletas com número de peito, com os seguintes acessos: Alameda Santos, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Frei Caneca, Alameda Ministro Rocha Azevedo, Rua Peixoto Gomide, Rua Plínio Figueiredo e Alameda Casa Branca.





A dispersão será a partir da Rua Joaquim Eugênio de Lima até a Alameda Itapeva. Todas as áreas serão restritas a corredores oficialmente inscritos e usuários locais. Não será permitida a presença de acompanhantes ou carrinhos e outros itens que não fazem parte do evento.





O Comitê Organizador pede gentilmente que atletas sem inscrição não compareçam, pois não há como dimensionar os serviços e o consumo excessivo pode gerar a falta de serviços e hidratação para os inscritos. E destaca que essas dinâmicas estão sendo implantadas para melhor atender aos atletas inscritos oficialmente.





A infraestrutura do evento é dimensionada para o número oficial de inscritos, cerca de 30 mil, não contemplando serviços a atletas sem inscrição (“pipocas”). Serão sete postos de água, um a mais que no ano passado, com volume para atender somente aos inscritos. Como consta em regulamento, não haverá serviços extras e hidratação excedente para atletas sem inscrição.





