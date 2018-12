Confira as movimentações do mercado da bola no interior de São Paulo

O Blog do Esporte reuniu as últimas movimentações no mercado de futebol no interior do estado. Confira as transações:





Ferroviária





A Locomotiva confirmou o retorno de cinco atletas que estavam na série B do Campeonato Brasileiro por empréstimo. A volta é do goleiro Tadeu, do zagueiro Patrick, que estavam no Oeste, do lateral direito Alisson, que estava no Atlético-GO, do lateral direito Diogo Matheus, que atuou no CRB e do meia Moacir, que estava no Vila Nova, de Goiás.





Rio Claro





A equipe anunciou dois atacantes para a série A2 do Paulista. Elton e Nathan foram apresentados para a disputa do estadual, que começa no dia 20 de janeiro.





Comercial





O Leão deve anunciar essa semana a chegada dos reforços Cortez (lateral esquerdo) e Edson Pio (meia). Cortez disputou a Copa Paulista e a série A3 deste ano, enquanto Pio estava no Desportivo Brasil.





Botafogo





O Pantera anunciou a renovação de Pimentinha para 2019. Um dos destaques na campanha na série C do Brasileiro, o jogador ficou para a próxima temporada.





Ponte Preta





A campanha na série B não garantiu o acesso e a Macaca anunciou algumas mudanças. O técnico de 2019 será Mazola Junior, após Gilson Kleina não responder a oferta feita pela diretoria. A equipe teve baixas como Danilo Barcelos, Igor Vinicius e Paulinho e o contrato de Renan Fonseca foi renovado. Ainda há negociações com João Vitor, Rodrigão e Reginaldo.