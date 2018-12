Contratação de atacante pode fazer Salah deixar o Liverpool

Uma polêmica tomou conta da imprensa israelense nesta quarta-feira (26). O Liverpool estaria interessado em contratar Moanes Dabour, atacante natural de Israel e que atualmente defende o Red Bull Salzburg, da Áustria. No entanto, o negócio não teria agradado uma das estrelas do clube, Mohammed Salah, que inclusive poderia deixar o time inglês caso ele se concretize, como informou o jornal Jerusalem Post.





O motivo seria o apoio do atacante à comunidade árabe no conflito diplomático com Israel. A publicação inclusive relembrou um caso de 2013 quando o egípcio, que na época defendia o Basel, da Suíça, se recusou a dar as mãos para os jogadores do Tel Aviv, de Israel, antes do início da partida válida pela Liga dos Campeões.





Na ocasião, o jogador dos Reds negou que o fato tivesse qualquer motivação política e explicou que não deu as mãos para os rivais porque estava amarrando suas chuteiras.





Fontes próximas ao jogador, porém, negaram as notícias publicadas pela imprensa de Israel, dizendo que Salah "está focado apenas em jogar futebol" e "não tem qualquer interesse sobre quem o Liverpool tem vontade de contratar".





A mídia inglesa revela ainda que um representante dos Reds já foi inclusive para a Áustria para observar de perto Moanes Dabour, que ele marcou 47 gols em 82 partidas pela equipe austríaca desde a temporada 2017/18.





