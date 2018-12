Copa América tem tabela definida, e Brasil pode não jogar no Maracanã se não for à final

A Conmebol divulgou nesta terça-feira a tabela completa da Copa América de 2019, com datas, horários e locais das partidas. Definida como cabeça de chave do grupo A, a seleção brasileira já tem caminho pelas sedes traçado entre Morumbi, Arena Fonte Nova e Arena Corinthians na fase de grupos. E pode ficar sem jogar no Maracanã - assim como na Copa do Mundo de 2014 - caso não chegue à final.





O Brasil protagonizará o jogo de abertura no Morumbi, no dia 14 de junho, às 21h30, e na rodada seguinte irá a Salvador para jogar na Arena Fonte Nova, no dia 18, no mesmo horário. O último jogo na fase de grupos será na Arena Corinthians, no dia 22, às 16h.





Se avançar na primeira colocação, a Seleção vai a Porto Alegre para jogar na Arena do Grêmio, em 27 de junho, às 21h30. Caso avance, o Brasil voltaria a disputar uma semifinal no Mineirão, em Belo Horizonte - assim como na Copa de 2014, na fatídica derrota para a Alemanha. A partida seria em 2 de julho, às 21h30. A grande final será no Maracanã, em 7 de julho, às 17h.





Se a Seleção avançar na segunda colocação do grupo A, entretanto, seu caminho seria modificado em apenas uma fase. Neste caso, o encontro com o Maracanã ocorreria já nas quartas de final, no dia 28 de junho, às 16h. Avançando, o Brasil jogaria no Mineirão nas semifinais - assim como se classificasse em primeiro.





Os grupos da Copa América 2019 serão definidos em sorteio no dia 24 de janeiro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A divisão dos potes ocorrerá com base no último ranking mundial da Fifa de 2018, que será divulgado na próxima quinta-feira.









Maracanã, Mineirão, Arena Fonte Nova e Arena do Grêmio receberão cinco jogos cada durante a competição, enquanto os dois estádios de São Paulo, Morumbi e Arena Corinthians, terão três partidas cada.





Jogos por estádio:





Maracanã (Rio de Janeiro)





3 jogos da fase de grupos

1 jogo de quartas de final

Final





Mineirão (Belo Horizonte)





4 jogos da fase de grupos

1 jogo de semifinal





Arena do Grêmio (Porto Alegre)





3 jogos da fase de grupos

1 jogo de quartas de final

1 jogo de semifinal





Arena Fonte Nova (Salvador)





4 jogos de fase de grupos

1 jogo de quartas de final





Morumbi (São Paulo)





3 jogos de fase de grupos (incluindo a abertura)





Arena Corinthians (São Paulo)





1 jogo de fase de grupos

1 jogo de quartas de final

Disputa do 3º lugar





Globo Esporte