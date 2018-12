Copa do Mundo feminina: Brasil é sorteado para o grupo da algoz Austrália

A Fifa sorteou neste sábado os grupos da Copa do Mundo feminina de 2019, que será realizada na França. O Brasil caiu no grupo C e terá como rivais Austrália, Itália e Jamaica. Desta forma, a Seleção reencontrará as australianas, algozes brasileiras no Mundial de 2015, quando eliminaram Marta e companhia nas oitavas de final. O SporTV transmitirá o evento na íntegra, e a TV Globo e o GloboEsporte.com exibirão os jogos do Brasil ao vivo.





A estreia do Brasil será no dia 9 de junho de 2019, diante da Jamaica, em Grenoble. Na segunda rodada, o duelo será contra a Austrália, no dia 13, em Montepellier. Cinco dias depois, as brasileiras fecham a participação na fase de grupos contra a Itália, no dia 18, em Valenciennes





- A gente teve um poder de sorte bom - disse Erika, zagueira da seleção brasileira, logo após o sorteio.





O evento foi realizado no La Seine Musicale, um teatro na região metropolitana de Paris, e contou com a presença do técnico Didier Deschamps - comandante da França na conquista do Mundial masculino neste ano, na Rússia - e do ex-jogador brasileiro Kaká. Os dois auxiliaram no sorteio das bolinhas.





As 24 equipes foram divididas em quatro potes, com seis times em cada um - a divisão foi feita com base no ranking mundial da Fifa. A França, por ser anfitriã, ficou no primeiro pote com uma bola de cor azul, para que fosse colocada obrigatoriamente na posição A1. Os outros times foram sorteados na ordem dos potes, sendo alocados nos grupos de A a F.





A configuração dos grupos teve a restrição geográfica imposta pela Fifa: equipes pertencentes à mesma confederação não podiam ficar no mesmo grupo, com exceção das equipes da Uefa (Europa), que conta com nove representantes na competição.





A Copa do Mundo de futebol feminino será realizada na França entre 7 de junho e 7 de julho de 2019. O torneio terá 11 sedes espalhadas pelo país europeu, incluindo o estádio do Lyon, com capacidade para 58 mil pessoas.





Confira os grupos da Copa do Mundo feminina de 2019:

Grupo A: França, Coreia do Sul, Noruega e Nigéria

Grupo B: Alemanha, China, Espanha e África do Sul

Grupo C: Austrália, Itália, Brasil e Jamaica

Grupo D: Inglaterra, Escócia, Argentina e Japão

Grupo E: Canadá, Camarões, Nova Zelândia e Holanda

Grupo F: Estados Unidos, Tailândia, Chile e Suécia





Globo Esporte