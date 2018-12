Corinthians anuncia a contratação de Ramiro, volante do Grêmio, por quatro anos

O Corinthians anunciou na tarde desta quinta-feira a contratação do meia Ramiro, do Grêmio. O jogador de 25 anos assinou com o Timão por quatro temporadas, até dezembro de 2022.





Em nota oficial, o Corinthians informou que adquiriu 70% dos direitos econômicos de Ramiro. O Grêmio era dono de 20%, e o grupo do iraniano Kia Joorabichan detinha 50%.





Ramiro estava de férias em Bahamas, mas antecipou o retorno ao Brasil para fazer exames médicos no Timão. Só após ser aprovado nas avaliações ele assinará contrato.





Embora seja volante de origem, Ramiro pode atuar como meia. No Grêmio, ele vinha atuando pelo lado direito do meio de campo.





Além de Ramiro, o Grêmio tem encaminhada a saída de Bressan para o FC Dallas, dos Estados Unidos. A transferência gera uma economia no clube, que teria obrigação de pagar cerca de R$ 30 milhões ao empresário Giuliano Bertolucci, que comprou 50% dos direitos de cada jogador em 2014, por US$ 4 milhões. Os negócios estão ligados. O clube hoje tem apenas 10% dos direitos de cada atleta.





Revelado no Juventude, o jogador estava no Grêmio desde 2013, tendo conquistado Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho, Libertadores e Recopa Sul-Americana pelo Tricolor gaúcho.





Antes dele, o Corinthians já havia fechado com outros quatro reforços para 2019: o volante Richard, do Fluminense, os atacantes André Luis e Gustavo Silva e o lateral-direito Michel Macedo.





Globo Esporte