Corinthians deve fechar ano com déficit de R$ 18 milhões, mas diretor promete grandes reforços

Apesar de esforços para reduzir gastos, o Corinthians fechará 2018 com as contas no vermelho. A previsão de Matias Romano Ávila, diretor financeiro do Timão, é de um déficit de R$ 18 milhões.





Mesmo assim, Ávila adota discurso otimista e afirma que o Corinthians tem capacidade para investir em reforços para 2019:





– O Corinthians vai trazer bons jogadores. A política de contenção contábil segue sendo mantida. Tem muitas formas de fazer aquisição de atletas, não precisa pagar o salario "na cabeça", pode fazer parcerias, discutir vendas futuras... – comentou o diretor financeiro.





Segundo Matias Romano Ávila, com o fim do contrato de alguns jogadores emprestados ou que não estão sendo aproveitados, o clube ganhará fôlego para investir.





Para 2019, o Corinthians planeja ter superávit de R$ 650 mil. O número consta do orçamento do clube, aprovado na última terça-feira em reunião do Conselho Deliberativo.





Isso se deve, entre outras coisas, ao incremento nos valores recebidos pelos direitos de TV, que deve saltar para R$ 240 milhões, e num acerto com um patrocinador máster. Segundo o diretor financeiro, há negociações avançadas neste sentido. O clube espera receber R$ 42 milhões com anúncios no uniforme.





Além disso, o Timão pretende reduzir a folha salarial de R$ 210 milhões por ano para R$ 190 milhões.





Na entrevista coletiva desta quarta-feira o diretor financeiro do Corinthians também minimizou o impacto do clube social nas contas do clube, mas reconheceu que os esportes amadores são deficitários. Mesmo assim, ele ponderou:





– O Corinthians se equipara a outros grandes clubes do mundo. Na verdade, só existem três clubes do mundo que têm futebol profissional, de base, feminino, basquete, vôlei, futebol de salão e natação. Três: Real Madrid, Barcelona e Corinthians – declarou.





Arena





O Corinthians teve de socorrer as contas do estádio com R$ 9 milhões neste ano e prevê gastar R$ 6 milhões em 2019. Segundo Matias Romano Ávila, a tendência é que isso não seja mais necessário no futuro, com a venda dos naming rights da arena e outras fontes de receitas.





Segundo o diretor, no momento o clube finaliza um acordo com a Caixa Econômica Federal em relação ao financiamento da obra em Itaquera. Nesta negociação, o Timão acertou que em dezembro, janeiro e parte de fevereiro, quando os campeonatos são interrompidos, o valor das parcelas do financiamento caiam de R$ 6 milhões para R$ 2 milhões.





Mais números





Além dos R$ 42 milhões com patrocínios no uniforme, o Corinthians espera arrecadar R$ 21 milhões no contrato com a Nike, fornecedora de material esportivo do clube.





Veja outras receitas previstas para 2019:





Direitos de TV: R$ 240 milhões;





Fiel Torcedor: R$ 6 milhões;





Licenciamentos: R$ 9,9 milhões;





Bilheteria (valor destinado ao pagamento da Arena): R$ 75,3 milhões;





Para estimar os valores a receber no ano que vem, o Corinthians adotou cautela. O clube considera que chegará no 7º lugar no Campeonato Brasileiro e nas oitavas de final na Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.





Globo Esporte