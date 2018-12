Corinthians garante medicamentos para tratamento de câncer do ex-goleiro Jairo

(Foto: Arquivo Pessoal)









O tratamento do ex-goleiro Jairo será custeado pelo Corinthians, com o envio de medicamento para um tipo raro de câncer no rim, que custa R$ 300 por dia e não custeado pelo SUS. Nesta semana, o clube paulista enviou para Curitiba, onde ele mora atualmente, as caixas dos medicamentos necessários para dois meses de tratamento.





Segundo o filho do goleiro, Jairo Nascimento, o presidente do Timão, Andrés Sanchez, afirmou que eles irão encaminhar os remédios até o fim do tratamento, que está previsto para um ano. Os valores necessários para os medicamentos durante 12 meses chegam a R$ 90 mil.





Para tentar custear o tratamento, uma campanha com arrecadação dos valores foi lançada e ganhou o apoio de várias pessoas do mundo da bola, entre eles, Casagrande e Alex.





- Assim que a campanha saiu, e a gente conseguiu o apoio de algumas pessoas conhecidas, começaram alguns contatos do Corinthians. Falei duas vezes com o Andrés Sanchez, que garantiu que o Corinthians ia pagar, disse Jairo.





O sucesso da campanha também vai ajudar outras pessoas. A família de Jairo irá manter os pedidos de arrecadação financeira para, ao fim do tratamento, doar para o Hospital Erasto Gaertner, de Curitiba, especializado no tratamento de câncer. A campanha arrecadou até agora quase R$ 50 mil.





Conhecido como "Pantera Negra", Jairo é o jogador que mais vestiu a camisa do Coritiba, com 410 partidas nas décadas de 1970 e 1980. No Coxa, ele conquistou seis campeonatos Paranaense, além do Torneio do Povo, em 1973, e o Brasileiro de 1985. Além disso, o ídolo também é o recordista em minutos sem tomar gol - foram 1.131 minutos.





No Corinthians, Jairo fez parte do histórico time campeão paulista em 1977, encerrando tabu de quase 23 anos sem títulos. Ele jogou a segunda partida da final contra a Ponte Preta, em derrota por 2 a 1. Em 1979, foi titular absoluto na nova conquista, de novo diante da Ponte. Fez 190 jogos no Timão, sofrendo 146 gols. Jairo também atuou pelo Náutico, Caxias-SC, Fluminense e Seleção Brasileira.





Globo Esporte