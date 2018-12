CSKA passeia no Bernabéu, e Real sofre a pior derrota como mandante em competições europeias

Quando o técnico Santiago Solari resolveu escalar um time misto do Real Madrid para o jogo contra o CSKA, não imaginava as dificuldades que teria. Os merengues entraram em campo já classificados para as oitavas da Champions e com a primeira posição do Grupo G assegurada, mas saem com a moral baixa. Vinicius Junior, Asensio e Isco até tentaram criar alguma coisa, mas foi a equipe russa que conseguiu balançar as redes - duas vezes no primeiro tempo e uma no segundo. O resultado, entretanto, não foi suficiente para que o CSKA se classificasse para a Liga Europa, uma vez que o Viktoria Plzen bateu a Roma na outra partida da chave e terminou em terceiro lugar, deixando o time de Moscou na lanterninha.





O Real começou o jogo melhor. Teve chances com Vinicius Junior, Benzema e Asensio, mas parou na boa atuação do goleiro Akinfeev e da defesa do CSKA. A partir dos 30 minutos, a equipe russa se sobrepôs e marcou logo o primeiro gol, aos 36, pelos pés de Chalov. Na sequência, em boa jogada de Mário Fernandes, Schennikov conseguiu ampliar, dando a entender que os merengues estavam em maus lençóis.





Na etapa final, bastante abatido, o Real teve dificuldades para criar e esbarrou na boa marcação do CSKA. Os merengues chegaram, na maioria das vezes, pelas laterais do campo, com o apoio de Marcelo, Vinicius Junior, Odriozola e Carvajal, que entrou aos 28 minutos. Aproveitando a situação, o CSKA marcou mais uma vez, com Sigurdsson. E poderia ter feito o quarto, no fim do jogo, se Vlasic tivesse passado para Abel Hernández, que sairia na cara do gol - mas o camisa 8 prendeu demais.





Os 3 a 0 do CSKA representam a maior derrota sofrida pelo Real Madrid, como mandante, em competições europeias. Os merengues perderam apenas 18 vezes no Santiago Bernabéu em jogos de Champions - a última tinha sido nas quartas de final da última edição do torneio, quando a equipe madridista foi vencida pela Juventus, por 3 a 1, mas se classificou para as semis.





Pelo lado do Real, Vinicius Junior, titular, foi o brasuca com mais destaque. O camisa 28 foi um dos mais perigosos no ataque merengue: driblou, finalizou e quase marcou - Akinfeev fez uma defesaça em chute de Vini, ainda no primeiro tempo. Marcelo, por sua vez, não foi tão feliz na defesa, sofrendo para dar conta do ataque russo. Lá na frente, entretanto, o lateral-esquerdo mostrou a qualidade de sempre, ainda que não tenha sido brilhante. Já no CSKA, Mário Fernandes e Rodrigo Becão tiveram ótimas atuações. Seguros na defesa, ganharam a maioria das divididas. O camisa 2 ainda teve boa participação ofensiva e construiu a jogada do segundo gol.





Mesmo com a derrota, o Real Madrid manteve a liderança do Grupo G, com 12 pontos. Em segundo, ficou a Roma, com nove. O Viktoria Plzen, que derrotou os italianos por 2 a 1, assegurou a terceira posição, com sete, e garantiu vaga na Liga Europa. A lanterninha ficou para o CSKA, também com sete - os russos levaram desvantagem contra os tchecos no confronto direto. Confira a tabela completa aqui.





Como avançou em primeiro, o Liverpool necessariamente enfrentará um vice-líder de grupo nas oitavas de final. Ele não poderá ser obviamente a Roma, que estava em sua chave, e também qualquer outra equipe espanhola (Atlético de Madrid e Barcelona). Já os italianos, enfrentarão o campeão de outra chave, que não a G.





Globo Esporte