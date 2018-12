David Luiz ataca de garçom, e Chelsea vence Crystal Palace fora de casa

O Chelsea fechou 2018 com chave de ouro. Mesmo fora de casa, os Blues bateram o Crystal Palace por 1 a 0 com um gol de Kanté após assistência de David Luiz. Com o resultado, o time do técnico italiano Maurizio Sarri chegou aos 43 pontos e segue firme na quarta colocação do Campeonato Inglês após 20 rodadas.





Depois de um primeiro tempo morno e sem muitos lances de perigo no dérbi londrino, o segundo tempo começou com tudo. Logo aos cinco minutos, o zagueiro David Luiz fez um lindo lançamento para o volante francês Kanté, que penetrou na área e abriu o placar.





Com a vantagem no placar, o Chelsea, que além de David Luiz também teve outro brasileiro como titular (Willian), manteve o controle do jogo e levou o resultado até o fim, embora tenha levado um senhor susto aos 43 do segundo tempo num chute para fora de Wickham.





Globo Esporte