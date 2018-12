Delegação do Franca Basquete desfila em carro aberto com taça da Liga Sul-Americana

A delegação do Franca Basquete desfilou em carro aberto em seu município neste domingo cedo, após voltar de Córboda, onde conquistou a Liga Sul-Americana após vencer os playoffs contra o Instituto por 2 a 1. Uma multidão se espremeu para ver os jogadores e uma carreata se formou atrás do carro do Corpo de Bombeiros que levava a equipe e o troféu do torneio.





O técnico Helinho Garcia exaltou o apoio dos francanos, pediu presença em massa no Jogo das Estrelas, nos dias 8 e 9 de fevereiro de 2019, e mostrou que quer mais um troféu.





- Vocês vão estar conosco no Jogo das Estrelas, quero ver o Pedrocão cheio, e nos ajudar em mais uma conquista que é a Copa Super 8 – disse o comandante, em relação ao torneio que reúne os oito primeiros da última temporada em uma disputa c a partir do dia 22 de dezembro, que dá vaga direta à Liga das Américas.





Globo Esporte