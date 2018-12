Destaque do Botafogo-SP, Bruno Moraes deve retornar ao Pantera em 2019

(Foto: Rogério Moroti/Agência Botafogo)

Tudo leva a crer que o atacante Bruno Moraes deve retornar ao Botafogo-SP em 2019. O jogador foi destaque da equipe no Paulistão de 2018 e foi apelidado de “General” pela torcida. O empréstimo ao Coritiba se encerra no dia 31.





O técnico Léo Condé disse que conta com o atacante para a temporada 2019, mas está alerta com as possíveis propostas de transferência. Em entrevista ao Globo Esporte, Condé falou sobre o jogador:





“Bruno tem contrato com o Botafogo, foi emprestado ao Coritiba até 31 de dezembro, mas dentro do que a direção passou pra gente, ele se apresenta dia 2 de janeiro. É um atleta que foi muito importante no campeonato Paulista”, disse.





No Paraná, Bruno fez dois gols em 20 jogos, mas o técnico botafoguense deixou de lado as estatísticas. “A avaliação em relação ao Coritiba não posso fazer, mas para gente aqui foi muito importante. Caso retornar, é um jogador que espero que possa repetir o bom campeonato paulista que fez”.





A reportagem do Blog do Esporte entrou em contato com o atacante, mas ainda não obtivemos retorno.