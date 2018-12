Diretor do Corinthians diz ter certeza sobre patrocínio máster em 2019: "Perto de 30 milhões"

(Foto: Fernando Alves/Estadão Conteúdo)









A diretoria do Corinthians está otimista para voltar a ter um patrocinador máster. Nesta segunda-feira, o diretor financeiro Matias Romano Ávila disse que a receita voltará à camisa em 2019.





– Com certeza o Corinthians terá um patrocínio master no ano que vem – disse Matias, em entrevista na "Rádio Bandeirantes".





Em contato com o GloboEsporte.com logo após sua participação na rádio, o diretor do Timão reforçou sua certeza. Segundo Matías, o valor será "perto de R$ 30 milhões" anuais.





Também na entrevista de mais cedo, o dirigente do Corinthians falou sobre a busca do clube por um comprador para os naming rights da Arena. Segundo o diretor, há empresas interessadas.





– Todo mundo quer o naming rights para 20 anos, mas nós temos financiamento de 12 anos, se conseguirmos receber em 12 nós vamos fechar. Agora isso tem discussão, tem de ter garantias, não é muito simples. Podemos pegar um naming right para 20 anos, mas vamos demorar muito mais e pagar muito mais juros. É uma questão financeira, tem proposta, claro que tem, como tem da camisa – disse o dirigente do Corinthians.





O Corinthians espera arrecadar R$ 42 milhões com patrocínios no uniforme em 2019. O valor consta no orçamento do clube para o próximo ano, aprovado pelo Conselho Deliberativo.





Mesmo tendo sido campeão paulista e finalista da Copa do Brasil, o Corinthians passou toda a temporada sem um patrocinador máster. O espaço principal da camisa está vago desde abril de 2017, quando acabou o contrato com a Caixa – no fim de 2017, o Timão fechou um acordo pontual com a Cia. do Terno.





O Timão termina 2018 com sete patrocínios no uniforme: Positivo (costas), Foxlux (barra das costas), Agibank (mangas), Universidade Brasil (ombros), Ultra (calção), Minds (barra da manga) e PES (barra da frente). Destes, Universidade Brasil e PES já estão confirmados para 2019.





